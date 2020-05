El gobernador de Catamarca advirtió que “salir del aislamiento va a costar”

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se refirió a cómo continuará el aislamiento social, preventivo y obligatorio después del 10 de mayo cuando el Gobierno anuncie la tercera etapa de la cuarentena y contó cómo se desarrolla el aislamiento en la provincia.

“La vuelta al trabajo no va a ser como los comerciantes esperan. Salir del aislamiento va a costar”, aclaró el gobernante en diálogo con El Destape Radio y precisó que “la vuelta al trabajo no va a ser como los comerciantes esperan porque no se gasta lo mismo, incluso en el caso de la gente que mantiene el sueldo”

Por otra parte, Jalil adelantó que el lunes inaugurarán el Hospital Monovalente Carlos Malbrán que “fue hecho con aporte nacional y provincial”. “Estamos muy agradecidos del aporte del Tesoro Nacional. Llegaron ya mil millones de pesos”, valoró.

Respecto a cómo se sobrelleva la cuarentena en Catamarca, el gobernador explicó que estarán “abriendo los comercios desde la semana que viene, pero en diferentes horarios, con toda la precaución y todo el protocolo”. "A pesar de no tener casos, somos muy cautos y seguimos las indicaciones a nivel nacional", aseveró.

Sobre las consultas del Presidente, Jalil subrayó: “Siempre antes de cada decreto hay una videconferencia, pero a nosotros aún no nos han informado y el Presidente escucha mucho las problemáticas de cada provincia".