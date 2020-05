El editorial de Roberto Navarro lunes 11 de mayo: El plan del Gobierno para eliminar el coronavirus

El director de El Destape, Roberto Navarro, realizó su clásico editorial de las 10:00 en el que analizó el ingreso a la nueva etapa de la cuarentena y adelantó un plan que prepara el Frente de Todos para desconcentrar los grandes centros urbanos para que evitar eventuales nuevas pandemias.

"Ante el mismo problema en todo el mundo, Argentina se posiciona entre los tres países que mejor lo manejaron, dado el número de fallecimiento que tuvimos ya llegados los 60 días", comenzó el periodista por la FM 107.3. "En la mayor parte del territorio la pandemia se apagó, no está vigente", agregó.

"Cuando miras con más atención, es en la Ciudad de Buenos Aires la que tiene más contagios cada 100 mil habitantes. Los problemas estaban donde se esperaban que estuvieran. En las villas, donde claramente la Ciudad no las cuidó bien", expresó.

Al analizar el aspecto económico y esta nueva etapa de reactivación productiva, Navarro advirtió: "Con la apertura que comienza hoy, la actividad potencial llega al 70%" aunque aclaró que "eso no va a pasar, porque muchas cosas de las que vamos a producir no se van a poder consumir": "Porque no podemos, porque no hay vida social y eso tira abajo muchos de nuestros consumos, porque hay miedo de gastar. Hay miles de ejemplos de cosas que si aun funcionaran a full, no serían consumidas".

"Estamos en una prueba en la que no hay forma de ver ni cuánta gente de contagiará ni cuántos empleos se salvarán".

"Seguramente en Argentina la salida tendrá más eficacia. Porque el Gobierno planeó cinco fases y que las va cumpliendo con precisión. Pensábamos que eso era cosa de alemanes o suizos. No hay por qué no esperar que cuando salgamos, también nos va a ir mejor que al resto. ¿Pero cuánto significará mejor? No lo sabemos. No hay forma de prever".

"Con un 70% potencial de reactivación, no va a haber empleo para todos. Ni acá, ni en el mundo. Hay un proyecto del Frente de Todos, que me resulta bien interesante. El foco está en las grandes concentraciones urbanas. Estamos amuchados y muchos empleos no van a funcionar. Una forma de mejorar eso es comenzar con la deslocalización de estos grande centros urbanos. Irnos, llevar una cantidad de obreros de la construcción e ir haciendo barrios en las afueras. Dedicar la potencia del Estado, junto a privados que se quieran prender en el negocio, empezar obviamente los focos de infección, las villas, mudando a la gente que está ahí y después empezar a salir el resto", detalló.

Sin embargo, el periodista recordó: "Hay que desconcentrar el comercio, terminar con los shoppings y supermercados. Cerrar la economía por un tiempo, porque el resto lo está haciendo. Tenemos que tratar de ver la forma de no trabajar tantas horas. Menos horas extra y mas distribución del empleo. Generar empleo pero no enfermarnos".

"Quizás cuando todo esto pase, o quizás no pase, nos habremos dado cuenta que al fin y al cabo no somos los peores de todos y que si tomamos decisiones autónomas, quizás solucionemos el problema de la pandemia y viviendo con lo nuestro. Mejor de lo que muchos esperaban o deseaban".