El editorial de Roberto Navarro: “Clarín tiene la misma capacidad de manipulación”

En su editorial de cada día, el conductor Roberto Navarro advirtió sobre la manipulación mediática que ejerce el Grupo Clarín y sus aliados para atacar al Gobierno nacional y debilitar su gestión, como ocurrió el jueves por la noche con el llamamiento a cacerolear contra las prisiones domiciliarias a personas privadas de su libertad y que son pacientes de riesgo por el coronavirus.

“El cacerolazo de ayer armado por Clarín y sus satélites, es una forma de intentar ponerle límite a un Presidente y a una coalición progresista que intenta mejorar la distribución del ingreso para que vos puedas comprarle la bicicleta a tu pibe o llevar alimentos a la mesa o comprarte alguna cosita que te gusta. Esta campaña como la de médicos cubanos, como la de los presos, son límites al poder político que quiere cambiar la distribución del ingreso y te beneficia a vos”, advirtió el periodista en su programa Navarro 2023 por El Destape Radio.

Apuntó, asimismo, que “lo que hizo Clarín fue una especie de acto ilusionista que le hizo ver a la gente algo que no existe” y explicó que “fueron enviado a sus domicilios, una cantidad de presos que es menor a la cantidad que la mayoría de los países del mundo enviaron. Eso Clarín lo convirtió en una frase como esta de Fernando González: ‘Sirvió para que el kirchnerismo viera en la pandemia la posibilidad de aprovechar la somnolencia social para beneficiar a presos comunes’”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Clarín convierte eso en el kirchnerismo quiere sacar presos comunes. No mencionan las prisiones domiciliarias sino liberar para que pienses que están en la calle”

En ese sentido, Navarro indicó que “Alberto está fortalecido y la coalición de Gobierno también”, pero advirtió que el Grupo Clarín “mostró ese músculo que ya había mostrado otras veces como cuando armaron todo lo de Nisman”.

“Mientras te hacían cacerolear en el balcón, no estaban hablando que todos los que están en sus casas van a cobrar un 25% menos porque la CGT dio el permiso y el Gobierno aceptó. Lo que hay constantemente es una disputa de poder político y económico y como en este caso la política está dentro de la Casa Rosada, el poder económico intenta que el Gobierno no pueda hacer ninguna de las cosas que quiere hacer y le dobla el brazo y le saca cosas que el Gobierno no quiere como es homologar que se reduzca el 25% del sueldo”, disparó.

Además, alertó que con este tipo de campaña mediática y de desinformación “obstaculizan la entrada de médicos cubanos, obstaculizan las prisiones domiciliarias y eso es atentar contra la salud de los argentinos”.

“El tema es que Clarín tiene la misma capacidad de manipulación que tenían cuando llegaba Macri al poder y la mantuvieron en 2017”.

Frente a este panorama, el conductor apuntó a que “en el Gobierno subestiman eso porque cuando ganaron en 2019, vieron que a pesar de toda esa manipulación de los medios, fueron capaces de ganar, pero los triunfos se valoran según el costo” y remarcó que “tuvo que ser tan dramático el despojo a toda la sociedad para que Macri pierda una elección, pero sostuvo el 40%”.

Analizó, además, que “la alta imagen del Presidente es demasiado nueva y no es sólida, es frágil por lo nueva y es por una razón en particular, debería pensar que cuando esto termine o se aplane esta curva, cuando se llegue al 2021, se van a ir perdiendo en el olvido de la sociedad en su conjunto las vidas perdidas y las vidas salvadas y lo que se va a valorar en el momento de votar, el nivel de pobreza y empleo”. Asimismo, advirtió que “en octubre de 2021, vamos a tener mucha pobreza y mucho desempleo por la pandemia, si vos a todo esto le sumas a estos medios que arman operaciones, uno debería preocuparse”.