Diputado de Juntos por el Cambio dio positivo de coronavirus y encendió la alarma en el Congreso

El diputado nacional por La Rioja Julio Sahad reveló que es COVID positivo a través de las redes sociales y se suma a la lista de políticos de Juntos por el Cambio afectados por la enfermedad. El diputado nacional participó de forma presencial de la última sesión de la Cámara Baja, en medio del reclamo de la oposición para que haya sesiones presenciales pese al crecimiento de los contagios.

"Quiero contarles que hace unas horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Siempre tomé los recaudos necesarios para ir y volver y cada vez que ingresé a mi provincia me puse a disposición de las autoridades correspondientes, siguiendo el protocolo", reveló en su cuenta oficial de Twitter.

"Esta vez no fue la excepción, llegue el día sábado y me trasladé hasta el hotel para que me realicen el hisopado. Agradezco a todos los que me escribieron con preocupación. Estoy bien, no tengo ningún síntoma, estoy cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes", agregó.

