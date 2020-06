Denunciaron penalmente a Vidal y Alex Campbell por violar de la cuarentena

En la mañana de este lunes el abogado Daniel Igolnikov presentó en Comodoro Py una denuncia penal contra María Eugenia Vidal y el diputado bonaerense Alex Campbell por violar la cuarentena, después de que tuvieran que confesar una reunión extraoficial tras contagiarse COVID 19.

La causa quedó en el juzgado Criminal y Correccional Federal 12° de Luis Rodriguez, bajo el expediente CFP 4064/2020. Se los acusa de propagación de una epidemia (art.205), abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (art.248).

Esta presentación ocurre luego de que el propio legislador de la provincia de Buenos Aires haya confesado la reunión con la ex mandataria, quien actualmente no posee ningún cargo ejecutivo y no cuenta con ningún permiso para incumplir el distanciamiento social.

La semana pasada ambos dirigentes dieron positivo del virus tras haber participado juntos de una reunión en la casa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Concretamente se denuncia que se realizó una reunión social, cuando esta prohibido por el decreto presidencial.

Días atrás Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, se refirió al estado de salud de la exgobernadora María Eugenia Vidal, tras confirmar que tiene coronavirus pero asintomática.

"María Eugenia está cumpliendo con todas las recomendaciones médicas", contó el dirigente opositor. Además, dio detalles sobre cómo fue que Vidal terminó realizándose el testeo de COVID-19: "Luego de que funcionarios y legisladores cercanos dieran positivo ella pidió la realización del hisopado, dio positivo en la noche de ayer y lo primero que hizo fue comunicarse con las personas que estuvieron con ella en la última semana".