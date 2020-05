Coronavirus: Gustavo Bordet anunció que Entre Ríos ya tiene salidas de esparcimiento

El gobernador Gustavo Bordet anunció este lunes la habilitación de salidas de esparcimiento en toda la provincia de Entre Ríos, en el marco de ingreso de la provincia a la Fase 4 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Fue en la conferencia de prensa que diariamente se brinda desde su gestión para repasar aspectos vinculados al coronavirus, y que compartió con la ministra de Salud, Sonia Velázquez junto al ministro de Producción, Juan José Bahillo.

"Se habilitarán todas las actividades recreativas, bajo un protocolo del COES (Comité de Organización de Emergencia Sanitaria), pero previa adhesión de los municipios para garantizar el control de las actividades. Vuelvo a apelar a la responsabilidad ciudadana, que nos cabe a cada uno, para hacerlo con la máxima responsabilidad. Depende de nosotros" señaló el mandatario. Y agregó: "La cuarentena no ha terminado, seguimos, estamos en una nueva fase. Si somos capaces de mantener la situación epidemiológica, más rápido iremos saliendo de esta situación. Caso contrario, vamos a retrotraer las medidas para proteger la salud de la población, que sigue siendo lo prioritario".

El decreto fue firmado por la tarde. La norma, a la cual pudo acceder El Destape, tiene apenas tres artículos. En el primero, se hace alusión justamente al permiso para que los vecinos del territorio hagan uso de las salidas, previa adhesión de la autoridad municipal de cada localidad. El segundo versa sobre una certificación de la norma por las ministras de Gobierno, Rosario Romero; y de Salud, Sonia Velázquez. El tercero es de forma.

El escrito está acompañado por el documento 50 emitido por el Comité de Organización de Emergencia Sanitaria (COES) al cual hizo referencia Velázquez en la conferencia virtual. El mismo tiene una serie de recomendaciones respecto de cómo deben comportarse aquellos que decidan hacer uso de sus salidas: deben ser individuales, excepto quienes necesitan acompañamiento, como menores o personas con discapacidad; con elementos de protección, intentando no hacerlo cuando hay bajas temperaturas y mucho menos si quien decide hacerlo tiene algún síntoma, así sea de resfrío. Asimismo se aclara que los adultos mayores que permanecen en residencias geriátricas no pueden realizar estas salidas.

Allí se señala también que "hay localidades que tienen la posibilidad de 'administrar el aislamiento', autorizando a los vecinos a realizar salidas de esparcimiento mediante el cumplimiento de las normas establecidas para tal fin". Se señala además que debe ser de forma "gradual, progresiva y coordinada" atendiendo a la realidad local en cuanto a aspectos geográficos, cantidad y densidad de la población, circulación humana, circulación viral y a otros factores.

En ese mismo sentido, los municipios son responsables de definir horarios de uso diferenciado de cada uno de los espacios físicos, para evitar aglomeración de personas; hacer especial hincapié en el horario asignado a los adultos mayores tratando de evitar los momentos fríos del día; garantizar y supervisar la población no utilice e los juegos infantiles y aparatos para hacer actividad física; establecer controles por parte del personal municipal o policial en cada uno de los ingresos de los espacios públicos y asegurar el el uso elementos de bioseguridad establecidos para la circulación, como tapaboca o barbijo, además del distanciamiento de 2 metros.

Pese a que la medida era prácticamente un hecho, algunos municipios se tomaron un día para establecer su propio protocolo. En Paraná no fue hasta el mediodía de este martes que el gobierno de Adán Bahl estableció su propia modalidad: se puede salir antes de las 20, con horario específico para adultos mayores, de 11 a 14.

En Concordia, las salidas son de 9 a 18; en Cerrito -primera localidad en obtener el permiso- también, con adultos saliendo de 13 a 16. En Federación, en cambio, establecieron su propio método: lunes, miércoles y viernes pueden salir niños de hasta 12 años, acompañados por un adulto, entre las 13 y las 16. Martes, jueves, y sábados, lo hacen adolescentes y adultos, en la misma franja.

En Oro Verde, en tanto, se puede caminar recreativamente de 8 a 10 y de 14 a 17, con circuitos determinados que desinfectan después de cada horario, indicaron desde el municipio a El Destape. En Colón el horario establecido es de 8 a 19, con menores de 16 años acompañados; mientras que en Gualeguaychú, por el momento, indicaron que no hay resolución y que, de haberla, será más cerca del fin de semana.

En todos los casos está estrictamente prohibida la actividad física, el límite es de una hora y la distancia máxima 500 metros.

EL TURISMO, EN CRISIS

Si bien el 80% de las actividades productivas e industriales ya se reactivaron, el sector turístico, hotelero y gastronómico, así como de actividades recreativas, siguen sufriendo un golpe durísimo, que no solo los afecta a ellos, sino que a muchas actividades que son satélite. Como ejemplo, El Destape dialogó con los dueños de un lavadero de ropa que trabaja higienizando acolchados y sábanas para seis hoteles: "En abril no llegamos al 30% de la facturación mensual. Estamos trabajando menos horas, buscando llegar a nuevas ciudades y esperando para ver si podemos tener ayuda del Estado".

El rubro gastronómico apuesta al "take away", como una alternativa ante la no posibilidad de abrir. Si bien nunca cerraron, los restaurantes, bares y comedores no recaudan de igual modo con un delivery que con el comensal presente. En efecto, Olivo, un tradicional restaurante del centro paranaense, cerró sus puertas hace pocos días. Junto con sus dueños -un matrimonio- quedaron sin trabajo siete empleados.

Los cines reabrirían, según supo este medio, en diciembre. Sería con un protocolo especial, con lo cual entraría menos gente a las salas. En Paraná hay dos, que pagan entre ambos 240 mil pesos de alquiler. Suponiendo una reapertura en el último mes del año, sólo tendrían de ese ítem una deuda cerca al millón de pesos, sin contar otros gastos fijos y los aportes patronales de más de 10 empleados.

Es tan fuerte el parate en el rubro que la ya tradicional Fiesta de Disfraces, a la que asisten anualmente entre 40 y 50 mil personas, está en duda. Ioy Uranga, uno de sus organizadores, dejó entrever días atrás, en contacto con medios locales, que por el momento no se ha avanzado en nada. Si bien el evento sería en noviembre, la planificación de un espectáculo de tal magnitud lleva muchísimo tiempo.

Este martes el ministro de Producción, Juan José Bahillo, dijo que el sector turístico sea probablemente uno de los últimos retomar su actividad. "Va a volver de manera muy gradual y su horizonte es el más complicado. Los eventos con mucha gente van a estar prohibidos", aclaró el funcionario en contacto con Cara y Ceca -Radio UNER-, aunque resaltó que trabajan en un protocolo para los complejos termales, uno de los principales atractivos de la provincia.

MAPA EPIDEMIOLÓGICO

El Área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud confirmó el lunes que no se reportaron nuevos casos de Covid-19 en la provincia. Hay 28 confirmados -19 de ellos recuperados y 1 en Terapia Intensiva-, 12 casos en estudio y 696 testeos ya fueron descartados.

"Todos los casos tienen carácter de contacto estrecho con viajeros o provincias con circulación o por haber viajado al exterior. No hay circulación activa, autóctona" recalcó el gobernador este lunes. Y aclaró que "esto se debe a dos factores; el formidable trabajo de los equipos de salud, atendiendo las situaciones y aislando a contagiados, para evitar la propagación; y al comportamiento cívico de los ciudadanos en las localidades, junto con el trabajo articulado con los intendentes".