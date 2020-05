Confirmado: cuándo y a qué hora anuncia Alberto Fernández que se extiende la cuarentena obligatoria

El presidente Alberto Fernández llamó a armarse de "paciencia", al dar por hecha la extensión del aislamiento obligatorio que anunciará el próximo sábado en la Quinta de Olivos. Allí estará acompañado junto a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. Según supo El Destape, el confinamiento seguiría hasta el 8 de junio..

El jefe de Estado visitó este jueves Santiago del Estero y Tucumán, y sostuvo que "no puede ser un sacrificio, porque no puede ser un sacrificio cuidar la salud". En esa línea, pidió: "Armémonos de paciencia, la cuarentena no puede ser un sacrificio, porque no puede ser un sacrificio cuidar nuestra salud".

Según supo El Destape, la nueva prórroga de la cuarentena será anunciada el próximo sábado por la tarde desde la residencia oficial, mientras que este viernes el mandatario se reunirá con expertos y hablará por videoconferencia con gobernadores.

Fernández reiteró que "queda en cada gobernador qué actividad se abre y cuál no", al tiempo que remarcó que está "contento" porque los mandatarios provinciales "han actuado con responsabilidad" durante la pandemia, aunque "no todos tienen la misma suerte" que en el interior, donde hay menor cantidad de casos de coronavirus. "Estoy contento porque los gobernadores han actuado con responsabilidad. No todos tienen la misma suerte, porque donde más gente vive, en la Ciudad y la Provincia, el problema es más agudo, pero lo importante es que todos estamos trabajando juntos", resaltó.

Hoy se confirmó un total de 648 nuevos casos de coronavirus en el país, por lo que se trata de la cifra más alta desde que el virus se instaló en la Argentina, y ya son 9.931 los contagiados, al tiempo que se registraron 13 nuevas muertes lo que eleva la cifra de fallecidos a 416, según informó el Ministerio de Salud de la Nación.