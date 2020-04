Alberto Fernández denunció que hay una "campaña mediática" contra el Gobierno por las prisiones domiciliarias

El presidente Alberto Fernández salió a responder y refutar la "campaña mediática" desatada contra el Gobierno, al cual se acusó "de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados" y hoy están en prisión. Aclaró, aunque debiera ser casi una cuestión de sentido común, que es la Justicia la que determina la morigeración de penas o las libertades y no el Poder Ejecutivo. Recordó, además, que Organización de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formularon recomendaciones para evitar el hacinamiento en los penales y no poner en riesgo la vida de los reclusos y reseñó lo realizado en el mundo sobre este tópico particular.

En redes sociales, Fernández sostuvo: "Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados".

El Presidente recordó que "la Argentina, como todo el mundo, enfrenta una pandemia de enormes proporciones" y que "el riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana por lo que las cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad".

En nuestro país, aclaró, "la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades. Las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema".

Asimismo, destacó que "organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos". En el mundo, analizó, "muchos gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo. Algunos han conmutado penas, otros han indultado condenas y otros han dejado el tema en manos de la Justicia".

Por otro lado, el Presidente lamentó "la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como los que vivimos, muestran su poco apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida".

Al finalizar, destacó que formuló "estas aclaraciones tan solo ante la malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales".

