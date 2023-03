Larreta volvió a apuntar contra Alberto por la coparticipación

El jefe de Gobierno porteño se mostró molesto por los problemas de presupuesto y el juicio a la Corte. Además, habló de las elecciones presidenciales y de su relación con Macri.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, cruzó nuevamente al presidente Alberto Fernández por la coparticipación y el juicio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Los fallos de la Corte no se interpretan, se cumplen. El Presidente tiene que cumplir el fallo y punto. ¿Quién va a invertir en la Argentina cuando no se cumple algo porque no gusta?", lanzó el mandatario porteño.

En diálogo con "A dos Voces" por TN, el precandidato a presidente de la Nación por Juntos por el Cambio (JxC) acusó: "Cuando el Presidente le sacó los fondos a la Ciudad en septiembre del 2020 a las provincias les dio $0. Todo fue para Axel Kicillof, para la provincia de Buenos Aires". Y agregó: "Hoy se redobla la apuesta contra la Corte y esto se traduce en menos trabajo para los argentinos. No se invierte en nuestro país. Después del discurso del Presidente hay personas que van a perder la posibilidad de tener un trabajo".

En esa línea, Rodríguez Larreta aseguró de cara a las próximas elecciones presidenciales que "Alberto Fernández no tiene ninguna chance de ser reelecto" en octubre próximo. El 23 de febrero pasado, a través de un video publicado en redes sociales, confirmó que competirá en los próximos comicios, criticó "la grieta" y aseguró que es necesario "iniciar un camino de transformaciones" para la Argentina.

Más allá de resaltar que, según su opinión, el máximo mandatario nacional no tiene chances de ser reelecto, el precandidato a presidente por la oposición se mostró molesto por el discurso brindado en el Congreso de la Nación, donde lanzó fuertes críticas a la CSJN y al Poder Judicial. "Lo de hoy fue un insulto. Hay una actitud muy marcada por la que se cree que el que no piensa como igual es el enemigo y hay que exterminarlo, basta de peleas", manifestó mostrándose en contra de la grieta.

Por último, Rodríguez Larreta se refirió a su relación con Mauricio Macri. "Yo no me llevo mal con Mauricio Macri. Trabajo hace 20 años con él y creo que hizo un esfuerzo enorme por reconectar a la Argentina con el mundo", opinó. Más temprano, en su discurso de inauguración de sesiones ordinarias de la Legislatura porteña, le agradeció a su antecesor y pidió "remotar el camino" que inició liderando a Cambiemos durante el 2015.