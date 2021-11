El Gobierno buscará apoyos al programa plurianual en el Consejo Económico y Social

Gustavo Beliz anticipó que el programa plurianual que prepara el ministro Martín Guzmán se discutirá en unas semanas en el Consejo Económico y Social. El Gobierno busca que sectores empresarios y sindicales le den su apoyo en caso de que se empantane el diálogo con la oposición en el Congreso.

El Consejo Económico y Social (CES) será relanzado el mes que viene con un gran encuentro, con el objetivo de volver a presentarlo como el ámbito para acuerdos con empresarios, sindicalistas y sectores de la sociedad civil, como alguna vez fue pensado pero quedó en veremos por la pandemia. Su titular, Gustavo Beliz, adelantó que en las próximas semanas el CES recibirá el programa plurianual que viene elaborando el ministro de Economía, Martín Guzmán, para que pueda ser analizado y discutido. La idea del Gobierno es que, en paralelo a la discusión que se desarrolle en el Congreso, las representaciones empresariales y sindicales muestren su respaldo a la propuesta oficial que se llevará al FMI de manera de darle mayor sustento político y generarle una presión a la oposición, si es que se niega a suscribirlo.

El Consejo Económico tuvo este jueves una reunión plenaria en forma de desayuno de trabajo en la Casa Rosada, con una modalidad mayoritariamente presencial aunque hubo quienes la siguieron vía zoom. Repasaron lo realizado durante el 2021 y acordaron darle al organismo mayor volumen durante 2022, cuando se espera que la pandemia ya haya quedado atrás y el Gobierno busque apuntalar la agenda de la recuperación. El relanzamiento del CES se hará en diciembre con un evento en la Universidad Nacional de San Martín.

Pero la mayor novedad que anticipó Beliz fue que el CES convocará en unas semanas a sus integrantes para analizar los detalles del "Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable", que contendrá pautas de crecimiento y de variables económicas para los próximos años que servirán de base para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Más tarde, desde Economía aclararon que trabajan para que el programa llegue en la primera semana de diciembre al Congreso, tal como lo anunció el presidente Alberto Fernández la noche de las elecciones. Que, en todo caso, será unos días después cuando también se comience a tratar con los distintos actores económicos y sociales en el ámbito del Consejo.

La duda en el Congreso

Indudablemente, el Gobierno ya piensa en la eventualidad de que la oposición se resista a tratar la propuesta en el Congreso. En el acto por el Día de la Militancia, el Presidente se adelantó a dejar de lado de las posibilidades del diálogo al ex presidente Mauricio Macri y a la ultraderecha de Javier Milei. La apuesta es atraer a los sectores más razonables de Juntos por el Cambio, principalmente los dirigentes que tienen responsabilidad de gestión como el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y los gobernadores Gerardo Morales, Gustavo Valdés y Rodolfo Suárez, todos ellos además con aspiraciones nacionales en 2023. "No se pueden hacer los desentendidos, esta deuda que tenemos que renegociar es entera de ellos. Y, por lógica, no deberían querer que el país estalle, porque en sus provincias no les va a ir bien", analizaba un funcionario cercano al Presidente.

Este es el razonamiento que hacen en la Casa Rosada. Pero en Juntos por el Cambio anticiparon que la decisión quedará en manos de la conducción nacional de la alianza, en donde Macri y Patricia Bullrich tallan fuerte, lo mismo que otros dirigentes enrolados en la línea dura como el radical Alfredo Cornejo y quienes responden a Elisa Carrió. Ante la posibilidad de que no lleguen a un consenso o que gane la posición de rechazo al diálogo, en el Gobierno piensan en el Consejo Económico y Social como un buen ámbito para conseguir respaldos de los principales sectores empresarios, de la sociedad civil y de las centrales obreras al programa. Y, de esa manera, presionar a la oposición para que entre en razones y asuma la responsabilidad de colaborar con la resolución de un grave problema que dejaron como herencia al actual gobierno.

El portavoz del FMI, Gerry Rice, insistió el jueves en la necesidad de que el plan integral que presente el país cuente con "un amplio apoyo político y social". "Continuamos trabajando para lograr un entendimiento pleno sobre un plan integral que pueda abordar de manera duradera los desafíos económicos y sociales más urgentes de la Argentina, y que tienen como objetivo fortalecer la estabilidad económica y hacer frente a la alta inflación, que afecta de manera desproporcionada a los más vulnerables", añadió Rice en conferencia de prensa.

La agenda del CES

Beliz aseguró que varias de las discusiones sobre cuestiones económicas que el Gobierno quiere llevar adelante en los próximos meses se tratarán en el Consejo Económico y Social. Por ejemplo, el proyecto de ley de promoción turística -uno de los sectores más golpeados por la pandemia-, el proyecto de promoción del hidrógeno -la iniciativa que podría generar el ingreso de miles de millones de dólares al país al tiempo de que cambiaría la matriz energética- y un plan quinquenal para el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Sobre la ley agroindustrial, próxima a tratarse en el Congreso, habló el consejero José Martins, representante del Consejo Agroindustrial Argentino. “Hay un potencial enorme, este Consejo tiene la tarea de romper las antinomias, de construir un país federal y generar oportunidades en el interior promoviendo inversiones”, indicó.