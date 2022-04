Diputados: el jefe del bloque del Frente de Todos le pide a Massa que se "abstenga" de designar consejeros opositores

Mientras tanto, JxC amenazó a Cristina Kirchner y a Sergio Massa con denunciarlos penalmente si no nombran a los representantes del Congreso para el Consejo de la Magistratura.

El jefe del bloque de diputados oficialista, Germán Martínez, le pidió al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, que se abstenga por el momento de designar a la radical Roxana Reyes para el Consejo de la Magistratura. En el texto, Martínez sostuvo que es necesario que queden en claro "los criterios de definición" de lo que se considera "bloque con mayor representación legislativa", "primera minoría" y "segunda minoría". El pedido de Martínez sucede en medio de la toma por asalto de la Corte Suprema del Consejo de la Magistratura.

"En mi carácter de presidente del Bloque del Frente de Todos, quiero solicitarle formalmente que se abstenga de avanzar en cualquier designación de integrantes del Consejo de la Magistratura", dice el primer párrafo de la carta del jefe del bloque del Frente de Todos y argumenta que "no debe avanzarse en nuevas designaciones hasta tanto quede absolutamente en claro el criterio de definición de lo que se considera el 'bloque con mayor representación legislativa', 'la primera minoría' y 'la segunda minoría', de conformidad a lo expresado por el art. 2, inc. 3 de la ley 24.937".

Hoy, alineado con el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Juntos por el Cambio amenazó a Cristina Fernández de Kirchner y a Sergio Massa con denunciarlos penalmente si no nombran a los representantes del Congreso para el Consejo de la Magistratura. La oposición actúa en sintonía con Rosatti, quien este lunes tomó por asalto el organismo que designa y sanciona jueces.

La conferencia de prensa en la que plasmaron esta postura estuvo encabezada por los presidentes de los bloques que integran el espacio opositor y los dos candidatos al Consejo: Luis Juez (PRO) por el Senado y Roxana Reyes (UCR) por Diputados. El macrismo reclama que Kirchner y Massa nombren a los representantes del Congreso en la nueva composición del Consejo de la Magistratura que dispuso la Corte Suprema luego de que se venciera el plazo de 120 días para que el Parlamento apruebe una nueva ley.

JxC resaltó que el fallo de la Corte “no es opinable, sino acatable” y le exigió a Massa y a CFK que “retomen el camino de la racionalidad y acaten el fallo de la Corte”. "Vamos a pedirle a Cristina Kirchner que cumpla la ley y si no la voy a denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público. No estamos pidiendo que nos regale nada que no le corresponde a la oposición”, afirmó Luis Juez.