Santilli reedita el album de fotos con gobernadores para empujar la agenda de Milei en el Congreso

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. El funcionario volverá a acumular fotos con los jefes provinciales para empujar la agenda en el Congreso del gobierno de Javier Milei, que no puede retomar la iniciativa tras las revelaciones sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Santilli fue recibido en Mendoza por el gobernador de la Unión Cívica Radical (UCR), que conduce a dos senadores y tiene dos diputados. Desde el entorno del ministro señalaron que el objetivo es "avanzar con la agenda parlamentaria que propuso Milei de cara a las sesiones ordinarias del Congreso".

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Según se especificó, el paquete legislativo que pondrá sobre la mesa el enviado de la Casa Rosada ante los gobernadores incluirá la ley de desalojos, la ley de tierras rurales, el endurecimiento de penas, la incorporación de nuevos tipos penales para delitos migratorios, la modificación a la Ley de Glaciares, (que tiene media sanción del Senado) y la ley para fortalecer la propiedad privada, que ingresó esta tarde al Senado. Parte de este temario lo anunció Milei en el inicio de sesiones ordinarias del Congreso y también lo había adelantado Adorni.

"Desde Mendoza acompañamos este proceso entendiendo la necesidad de avanzar en reformas que den previsibilidad, ordenen reglas y generen condiciones para la inversión y el crecimiento. El trabajo coordinado entre Nación y provincias es clave para consolidar ese rumbo", sostuvo Cornejo a través de su cuenta de X.

A diferencia de lo que informaron desde las inmediaciones de Santilli, Cornejo agregó un item a los temas que se debatieron: "Además actualizamos información de las obras nacionales inconclusas". Desde el entorno del gobernador radical no ampliaron sobre si se trata de traspaso o de financiamiento.

Ante la consulta de El Destape, desde el entorno de Santilli no adelantaron cuáles serán los próximos gobernadores con los que se verá. En Diputados, mientras, planifican una sesión para el 8 de abril en la que se buscaría la sanción definitiva de la ley de Glaciares y, estiman, la ley Hojarasca, ingresada el jueves a la tarde a la Cámara de Diputados. Ambos textos, todavía necesitan dictamen en comisiones.

Desde el recambio legislativo de diciembre del año pasado, el oficialismo pudo sacar en sesiones extraordinarias el presupuesto 2026, la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilida, el acuerdo Mercosur- Unión Europea y la media sanción de la ley de Glaciares.

Mientras LLA engrosaba sus filas en las Cámaras, la Rosada incorporaba a Santilli, que, para obtener los consensos para el temario del oficialismo, se encargó de reunirse con todos los gobernadores que no forman parte del peronismo en su variante kirchnerista. La única excepción fue el encuentro con Sergio Ziliotto de La Pampa.

En algunos casos, Santilli jugó de local y recibió a los jefes provinciales en la Casa Rosada. En algunas de estas, se sumó a las reuniones Adorni, como los ojos de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Habrá que ver si la caída en desgracia del ex vocero lo vuelve a poner en las fotos con los gobernadores.