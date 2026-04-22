Los senadores peronistas se plantan contra el ajuste de Milei y buscan establecer una tarifa diferencial en el Norte Grande

En un contexto marcado por la quita de subsidios al consumo energético, los senadores del Bloque Justicialista brindaron una conferencia de prensa para presentar un proyecto de ley que establece un "Régimen Federal de Tarifa Diferenciada de Energía Eléctrica para el Norte Grande Argentino". La normativa "contempla que las familias de bajos recursos tengan un subsidio del 50% y las de recursos medianos un 35%".

La iniciativa se centra en establecer una tarifa eléctrica diferenciada para el Norte Grande, una región integrada por diez provincias y con históricos consumos eléctricos por las temperaturas. Los senadores destacaron que la iniciativa es el resultado de un trabajo articulado entre los representantes, con el objetivo de avanzar en una respuesta conjunta frente al incremento del costo de la energía.

El presidente del Bloque Justicialista en la Cámara Alta, José Mayans, aseguró que el gobierno de Javier Milei debe "trabajar un poquito para la gente" y evitar "que se tenga que endeudar con la tarjeta para pagar los servicios". Hoy, un trabajador necesita más de $2.800.000 para vivir dignamente, mientras que el salario mínimo apenas supera los $350.000.

El objetivo de la gestión libertaria para diciembre de 2026 es que la mayoría de los hogares del país paguen la tarifa plena y achicar el universo de hogares subsidiados. Con esta medida, el Ejecutivo nacional también prevé obtener más recursos para su meta fiscal, tal como lo hizo fuertemente durante los dos primeros años de su mandato.

Esta realidad afecta gravemente a las provincias del Norte Grande: Mayans advirtió que los ciudadanos están siendo "víctimas de una estafa" y señaló que "es imposible que las economías regionales puedan avanzar con estos costos energéticos".

Frente a esta panorama, el objetivo del proyecto del peronismo es que el Estado nacional asuma un rol más activo en la compensación de los costos eléctricos durante los meses de mayor consumo.

Proyecto para bajar las tarifas en el Norte Grande: quiénes son los beneficiarios del régimen

Por su parte, el senador de Chaco Jorge Capitanich aseguró que "las provincias del Norte sufren las altas temperaturas, sobre todo entre los meses de enero y abril". "En todos los casos superan los 38°, eso requiere el uso intensivo de artefactos eléctricos para sobrevivir", apuntó el ex gobernador.

Capitanich señaló que este régimen "es para la gente", ya que "los clubes no pueden pagar la luz y los jubilados tienen que elegir entre comer y pagar la luz". En ese sentido, afirmó que está destinado a "familias de bajos ingresos, que solo alcancen el monto equivalente a una canasta básica", mientras que están "excluidos aquellos que tengan inmuebles, automóviles o que superen la canasta básica total".

Luego, aseguró que el objeto de la iniciativa es "un régimen diferencial de tarifa energética para el Norte", mientras que el objetivo es "hacer uso de las virtudes constitucionales del artículo 75, inciso 19 de la Constitución nacional".

En tanto, la senadora de Catamarca Lucía Corpacci dijo que "las tarifas se están haciendo impagables para todos" porque el gobierno de Milei "eliminó todos los subsidios". El avance sostenido de las tarifas sobre los ingresos como política de Estado consolida un deterioro en el poder adquisitivo.

De este modo, sostuvo que esta normativa "solicita eliminar todo tipo de regulación en la formación de precios de la tarifa eléctrica" y la finalidad es aportar para "darle un alivio al bolsillo de los argentinos y tratar de que el Gobierno Nacional se haga responsable de asegurar la dignidad de las personas"

La representante catamarqueña remarcó que este esquema de aumentos afecta de manera generalizada a todo el país, aunque con mayor impacto en las provincias del norte por sus condiciones climáticas y estructurales.