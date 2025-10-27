Elecciones en Córdoba: uno por uno, los diputados elegidos para la Cámara Baja

La provincia de Córdoba volvió a constituirse como uno de los bastiones de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional. La lista libertaria, que encabezó Gonzalo Roca, obtuvo el 42,38% de los votos, lo que le permitirá incorporar cinco diputados nacionales por la provincia. En segundo lugar, se ubicó Provincias Unidas, con 28,29% de los sufragios y tres bancas aseguradas. En tercer lugar, Defendamos Córdoba alcanzó el 8,75% y Natalia de la Sota renovará su banca en la Cámara baja.

El mapa del distrito mediterráneo se pintó este domingo de violeta en casi toda su extensión, con la salvedad de siete departamentos de los 26, ubicados en el noroeste provincial y ganados por el sello federal que encabezó Juan Schiaretti. Si en 2023 casi ocho de cada diez cordobeses habilitados para sufragar eligieron la propuesta presidencial libertaria, estas elecciones de medio término ratificaron ese rumbo, pese a que el sello federal estaba encabezado por un dirigente histórico.

Con una participación del 67% del padrón, la diferencia que Milei y Roca le sacaron a Schiaretti fue holgado: 14 puntos a nivel general. En Capital, ese margen se amplió a casi 19 puntos, ya que el sello federal apenas logró el 25% de los votos en el principal departamento de la provincia. De los 21 departamentos en los que se impuso Milei, en la mayoría estuvo por encima de los 40 puntos. Este resultado se lee como la ratificación del rumbo económico trazado por el Presidente, pese al sufrimiento del pueblo cordobés.

El resultado deja golpeado al oficialismo provincial y al ex gobernador Schiaretti, quienes veían en estas elecciones una oportunidad para consolidar su fuerza de cara a 2027. "Somos la expresión del federalismo y nunca vamos a dejar de velar por una Argentina federal", dijo el ex mandatario desde su búnker, al tiempo que felicitó públicamente a Roca y reconoció la derrota. Pese al revés, el espacio logró conservar las bancas.

La derrota del cordobesismo también expuso las fracturas del peronismo cordobés, profundizadas por la decisión tomada por de la Sota de competir por fuera del frente oficialista. "Hacía falta un espacio para volver a hablar de justicia social y empezar una etapa de renovación en Córdoba", sostuvo la diputada electa.

En tanto, Fuerza Patria registró una pobre elección (5%), y el ex intendente Ramón Mestre encabezó una de las elecciones más pobres del radicalismo en la provincia de Córdoba, ya que obtuvo el 3,53%. La UCR tiene tres bancas que vencen el 10 de diciembre (Gabriela Brouwer de Koning, Soledad Carrizo y Rodrigo de Loredo). Ninguno de ellos iban por la renovación y, al no llegar Mestre, el radicalismo pierde todos sus representantes cordobeses.

Córdoba: los diputados electos por La Libertad Avanza

Gonzalo Roca: abogado de 45 años y, pese a que era un ignoto dentro de la política, logró reafirmarse para ganar la elección. Laura Soldano: empresaria de Río Cuarto, exmodelo e influencer. Marcos Patiño Brizuela: abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue parte del grupo fundador del espacio de Javier Milei en la capital provincial. Laura Rodríguez Machado: parte del bloque del PRO y que renovó su banca por La Libertad Avanza. Enrique Lluch: con 42 años y sin experiencia previa en política, ocupará por primera vez un cargo público

Provincias Unidas quedó segundo en Córdoba: quiénes son los diputados elegidos

Juan Schiaretti: cabeza de lista de la alianza impulsada por el gobernador Martín Llaryora. Fue tres veces gobernador de la provincia mediterránea. Carolina del Valle Basualdo: comunicadora social, actual intendenta de la ciudad de Despeñaderos y Presidenta de la Comunidad Regional Santa María. Miguel Ángel Siciliano: actual legislador y jefe del bloque cordobesista en la Legislatura de Córdoba.

Defendamos Córdoba: de la Sota quedó tercera y renovará su banca