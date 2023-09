El Senado consiguió dictamen sobre Impuesto a las Ganancias

El proyecto logró la media sanción en Diputados el martes pasado con un amplio apoyo.

En tiempo récord, el Senado consiguió dictamen del proyecto de ley que tiene media sanción de Diputados y que elimina el Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría. El texto fue aprobado este martes con amplio apoyo en la Cámara baja. En diálogo con la prensa, el presidente del bloque Frente Nacional y Popular, José Mayans, aseguró que la intención es tratar el proyecto el próximo jueves y "convertirlo en ley". "Es la intención a menos que se enferme alguien, tenemos el quórum exacto y la estrategia de la oposición es no trabajar, osea no dar quórum", analizó el senador oficialista.

Consultado por un periodista, Mayans dijo que también tratarán el pliego de la jueza Ana María Figueroa. "No está pedido ningún retiro de la jueza por parte del Ejecutivo. Tiene despacho y no tiene impugnación ni objeciones. Se va a tratar, por ahora a menos que haya algún pedido formal o algún senador que pida formalmente el retiro del pliego. La corte no puede opinar", dijo el senador.

