El gremio de trabajadores de la AGN le respondió a Álvarez Rivero: "Infórmese"

El gremio que nuclea a los trabajadores de los organismos de control (APOC) salió a cruzar a la senadora del PRO Cármen Álvarez Rivero, quien había expresado su deseo de que se elimine la Auditoría General de la Nación (AGN). "Infórmese senadora, es parte de sus obligaciones más elementales", le exigieron a través de un comunicado firmado por el secretario general del gremio, Hugo Quintana, y su adjunto, Miguel Giménez.

La Asociación de Personal de los Organismos de Control le respondió a Álvarez Rivero que la auditoría "fue incorporada a la Constitución Nacional por el artículo 85 de la reforma de 1994" en la que está "configurada como organismo de asistencia técnica del Poder Legislativo, ámbito institucional de residencia natural del control externo de la administración nacional".

Autoridades de APOC: Hugo Quintana y Miguel Giménez.

"Usted, señora senadora, comparte la responsabilidad con sus pares legisladores de que funcione adecuadamente uno de los instrumentos de balance del sistema político de la democracia representativa. Actualmente, la AGN se encuentra en estado de acefalia y no por culpa de su planta de personal profesional y técnico, sino por la falta de integración de su cuerpo directivo superior", plantearon. Asimismo, remarcaron que "esto ocurre porque las cámaras del Congreso de la Nación, de una de las cuales la senadora forma parte, no se dignan a ejercer su atribución constitucional y legal relacionada con la cobertura de los cargos superiores del organismo".

Según remarcaron, la AGN supo tener "prestigiosos presidentes, con cualidades y capacidades que tal vez usted, señora senadora, no pueda encontrar en su entorno político inmediato". En ese contexto, enumeraron a Héctor Masnatta, Enrique Paixao, Rodolfo Barra, Leandro Despouy, Oscar Lamberto, Jesús Rodríguez. "Todos hombres honorables, que supieron actuar a ciencia y consciencia, con objetividad e independencia", acotaron.

"Señora, usted podría informarse de los trabajos realizados por la AGN y juzgar el organismo por la calidad de sus auditorías. Un país sin presupuesto por dos años consecutivos y con una auditoría sin auditores nos pone en una desconocida y peligrosa carencia de institucionalidad", le advirtieron a la senadora que responde a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. Y cerraron: "El episodio de supina ignorancia que hemos verificado nos impulsa a solicitar una vez más al Congreso que estar a la altura de las circunstancias es cubrir las vacantes existentes en el colegio de auditores de la AGN".

El papelón de Álvarez Romero

La senadora Álvarez Rivero se opuso al aumento del 7,2% en haberes previsionales que cobran tanto jubilados y pensionados como así también al incremento del bono para este universo que lo llevaba a 110.00 pesos. También rechazaba la reimplementación de la moratorial. De hecho, cuando se debatía en comisiones estos proyectos, la legisladora protagonizó un insólito momento. En una reunión de la comisión de Trabajo, que ella preside, buscó dar por finalizada la misma para evitar el tratamiento de las iniciativas.

Resulta que se retiró de la reunión para no someter a votación el pedido de su par Mariano Recalde para que se incorpore al temario los proyectos antes mencionados. El senador de Unión por la Patria asumió su lugar, lo que obligó a la cordobesa a regresar e increpar al kirchnerista. Al ver que su jugada no resultó, no le quedó otra que someter a votación la moción y la misma resultó positiva con 9 votos sobre 17.

La polémica propuesta de eliminar la AGN

En una entrevista en El Destape, Álvarez Rivero sugirió "eliminar todas las jubilaciones de privilegio", aunque reveló que no conoce el monto que representan. "Haga los números. No lo sé. Se que en mi provincia tiene 50 mil millones de déficit la caja provincial. La casta que usa esa jubilaciones de privilegio no brinda la información", subrayó.

Pero además también propuso cerrar de "un saque" la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo que se encarga de realizar controles y auditorías sobre acciones del Estado. "Elimino la Auditoría General de la Nación, pum, de un saque, son gastos que no sirven", señaló.

Por otro lado, la senadora se negó a la iniciativa que prevé el giro automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles al afirmar que "está mal planteada". Sin embargo, señaló que "como cordobesa" está "luchando" para que no existan "asignaciones específicas ni fondos fiduciarios". "Que la guita, cuando la gente paga nafta, quede en córdoba, no que distribuyamos 52% en nación y en el resto de las provincias", resaltó.