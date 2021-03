El interbloque de Juntos por el Cambio y la bancada de Córdoba Federal, que responde al gobernador Juan Schiaretti, se unieron para pedir una sesión especial para el jueves por la ley de Biocombustibles, lo que hace peligrar el debate que el oficialismo había planificado para ese día para avanzar con la modificación del impuesto a las Ganancias.



El pedido de JxC y los cordobeses fue presentado este lunes ante el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, para solicitar un único debate especial para el jueves 25 a las 11.30, el mismo día que se esperaba sesionar sobre el proyecto que eleva a el mínimo del impuesto a las Ganancias a 150 mil pesos.

Fuentes parlamentarias informaron a El Destape que el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, citó a una reunión de bancada para evaluar cómo seguir. El oficialismo asegura que "la convocatoria de biocombustibles cae en un momento complicado porque puede demorar el tratamiento de alivio fiscal en Ganancias".

El objetivo de la oposición es presionar para que se avance con la aprobación de la prórroga de la Ley 26.093 de Biocombustibles, que vence el 31 de mayo próximo, pero en el oficialismo buscan que avance una nueva ley de Biocombustibles que presentará Kirchner.



El pedido por la iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, se intensificó en los últimos días, y en ese marco Juntos por el Cambio y los cordobeses de Schiaretti lograron cerrar un acuerdo para reclamar una sola sesión especial. Para llegar el quórum de 129 votos para iniciar el debate es clave que el lavagnismo apoye este acuerdo. Sin embargo, como el proyecto no tiene dictamen de comisión necesitará dos tercios para ser aprobado.



"Unificamos el pedido de sesión especial por Biocombustibles. Ingresamos la nota hoy pidiendo que no haya dos sesiones, sino que haya una. Vamos a tener un número muy alto, y si no se llega se va a poner en evidencia quienes están en contra", advirtió el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri.



El radical señaló también que la ley "vino aprobada del Senado y en Diputados la tienen parada hace rato y las tasas de corte son rechazadas por todos los sectores". "Por encima de las diferencias políticas con los diputados de Córdoba, lo que hemos logrado es unificar las sesiones", destacó Negri.

La propuesta de Máximo Kirchner

En las últimas horas, en medio de la presión de la oposición y de algunos legisladores del Frente de Todos, ya que se trata de una cuestión que atraviesa a los bloques, Máximo Kirchner presentó un proyecto propio sobre Biocombustibles.



La propuesta delimita un régimen regulatorio de los Biocombustibles que tendrá vigencia desde el 1 de junio de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2027, en tanto que el Poder Ejecutivo Nacional podrá extenderlo por única vez por tres (3) años desde la fecha de vencimiento del mismo.



También, impulsa crear una "Comisión Especial de Biocombustibles, que tendrá por finalidad el estudio y análisis de las posibilidades del sector, la consulta con todos los actores involucrados, así como la formulación de propuestas y proyectos".



En ese sentido, afirma la iniciativa, "la Comisión estará compuesta por representantes designados por los Ministerios de Desarrollo Productivo, quien la presidirá, Economía, Ciencia y Tecnología, Agricultura y la Secretaría de Energía".