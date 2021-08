Diputados: renunció Facundo Moyano y será reemplazado por Lucio Yapor

El dirigente sindicalista no seguirá formando parte del Congreso. Su lugar estará ocupado por el camporista de Chivilcoy.

El diputado nacional Facundo Moyano renunció a su banca en la Cámara de Diputados, dejando en claro que seguirá trabajando pero desde otro espacio. Tras esto, se conoció quién será el reemplazante del dirigente sindical: Lucio Yapor, camporista oriundo del municipio de Chivilcoy. En la lista del Frente de Todos (FDT) del 2019, ocupaba el lugar número 27 y ahora, le llegó el turno de ocupar un puesto clave para el oficialismo a dos años de las PASO.

A través de sus redes sociales, Moyano manifestó: "Quiero compartir con ustedes mi decisión de dejar mi banca en la Cámara de Diputados, Voy a redoblar mi compromiso para combatir la precarización laboral en el sector privado y público". Y añadió: "En estos casi 10 años como diputado presenté cientos de proyectos para proteger a los trabajadores y garantizar más derechos y también numerosas iniciativas para mejorar la seguridad vial. Proyectos para crecer, que deseo mis compañeros legisladores hagan valer y puedan sacar adelante".

Por otro lado, luego de agradecer el apoyo de los trabajadores por la confianza para representarlos en el Congreso, el hijo de Hugo y hermano de Pablo lanzó: "No podemos conformarnos con un país que tiene un índice de pobreza de más del 40% y una informalidad laboral del 50%, frente a un mercado que no genera empleo formal hace más de diez años". Y cerró: "Como peronista que lucha por la movilidad social ascendente, voy a redoblar mi compromiso para combatir la precarización laboral en el sector privado y público, porque no puede haber justicia social si hay argentinos sin trabajo o argentinos con trabajo y sin derechos".

La carta de Moyano:

Por su parte, su reemplazante, Yapor, comenzó a militar en su adolescencia en la Juventud Peronista de Chivilcoy y tras recibirse como técnico de Producción Agropecuaria, trabajó en un campo de peón rural para luego desempeñarse en el estudio contable familiar. Durante los años de macrismo, apuntó contra la gestión y acusó que no se los apoyaba o incentivaba. "Hay que desmitificar que los gobiernos peronistas son anti campo", dijo en aquel momento.

Al mismo tiempo, es importante destacar que el dirigente de La Cámpora también trabajó en diferentes proyectos relacionados con el sector agropecuario. Entre los más destacados aparecen la agricultura familiar; la cesión de tierras municipales a vecinos para que las trabajes y que funcionen como cooperativas; transformaciones en ganadería, apicultura, patrulla rural, agroquímicos, conectividad para que todos los pueblos rurales tengan wi-fi y turismo rural.