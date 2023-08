Diputados avanza en la reforma de las licencias parentales y especiales

La iniciativa tuvo dictamen en el plenario de comisiones y es histórica por contemplar a las personas con trabajo formal, así como a quienes cuentan con monotributo y monotributo social.

La Cámara de Diputados avanzó este martes en una medida histórica que propone ampliar las licencias parentales y especiales para las personas que cuentan con trabajo formal, así como para quienes cuentan con monotributo y monotributo social, para gestantes, no gestantes e, incluso, adoptantes -que en la actualidad tienen cero días de licencia-. La iniciativa fue tratada en un plenario de comisiones en donde obtuvo la mayoría una iniciativa que unifica distintos proyectos de ley elaborados por el Poder Ejecutivo y diferentes bloques. “Es un gran avance y completamente simbólico en este contexto en donde quiere avanzar una agenda de retrocesos. Esto es más derechos que le hacen bien a la economía, a las familias, al bolsillo de las y los trabajadores y, sobre todo, a la igualdad de género”, dijo ante El Destape la subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) Lucía Cirmi Obón.

El plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, Mujeres y Diversidad y de Presupuesto de la Cámara baja, presididas por Vanesa Siley, Mónica Macha y Carlos Heller, se reunió este martes pasadas las 17 en el Anexo C, donde se informó que se presentaría un dictamen de mayoría (que cuenta con 55 firmas) y dos de minoría presentados por los bloques socialista y de JxC, que presentarán mañana un dictamen propio. El debate había iniciado en junio y en mayo se expusieron más de 52 propuestas que buscan subsanar el hecho de que el país, en la actualidad, no cumple las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para las licencias a personas gestantes y no gestantes.

El organismo establece que como mínimo debería haber 14 semanas de licencia por maternidad remunerada (en nuestro país son 90 días de corrido). Mucho más atrás está Argentina en lo que respecta a las licencias por paternidad, que es de apenas dos días consecutivos de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo Nro. 20.744. Ante la falta de respuestas en el Congreso, se presentaron diversas inciaitivas para disminuir las brechas. Incluso llegó a recinto, pero su tratamiento se vio fracasado por la falta de quórum durante el 2021.

“Hoy los cuidados se distribuyen de manera desigual e ineficiente”, remarcó, en ese sentido, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, en un comunicado. Según explicó, “la carga principal de este trabajo recae sobre las mujeres”, por lo que consideró que “ampliar las licencias familiares va a permitir redistribuir las tareas de cuidados dentro de nuestras casas y será un primer paso para mejorar la vida de las personas que cuidan, de las que necesitan cuidados y de las que quieren cuidar y no pueden. O sea, se trata de mejorar la vida de todas las personas”.

"Logramos sintetizar más de 50 proyectos de ley en un proyecto de consenso y una propuesta superadora. Fue un recorrido de mucha participación que contó con el desarrollo de 4 Foros Parlamentarios y una serie de reuniones informativas con expositorxs, especialistas, sindicalistas, cuidadoras, expertxs y funcionarixs. Así construye el feminismo: de forma colectiva en busca de derechos para todos, todas y todes", celebró en sus redes sociales Macha.

¿Cómo es el proyecto?

Tras el debate llevado a cabo en el plenario de las comisiones, para la elaboración del despacho se tomó en cuenta, entre otros, el proyecto enviado en marzo de 2022 por el Poder Ejecutivo denominado SINCA (Sistema Integral de Cuidados con Perspectiva de Género) que propuso elevar de manera progresiva hasta 126 días la licencia por nacimiento de hijos para las madres, mientras que para los padres sube a unos 15 días durante el primer año de la ley y 30 días en el segundo, hasta emparejar a 90 días durante un período de 8 años, a la vez que incluyó aumentos de licencias para personas no gestantes y por adopción.

Entre otras cuestiones, el borrador de dictamen -en el que participó el MMGyD-, establece 12 días corridos por matrimonio o unión convivencial; 10 días por fallecimiento de cónyuge, conviviente, hijo o hija, hijo o hija afín; en tanto que por fallecimiento de padre, madre, padre, hermano o hermana, nieta o nieto, 3 días corridos. En tanto, para el cuidado por enfermedad de un miembro del grupo familiar, persona a cargo, se establece un máximo de 20 días por año que podrán ser utilizados en forma continua o discontinua, la cual podrá extenderse hasta 60 días anuales, sin goce de haberes.

Para rendir examen en cualquier nivel educativo de la educación formal, se contemplan 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días por año calendario. En tanto, para el cuidado o atención de un miembro del grupo familiar y persona a cargo con discapacidad, el proyecto establece 3 días corridos con un máximo de 15 días por año calendario.

En el caso de interrupción del embarazo, la iniciativa contempla 10 días corridos contados a partir del día en que se solicita la licencia, tanto para la persona gestante como para la persona no gestante con la cual hubiera compartido la responsabilidad parental. Asimismo, para la asistencia a entrevistas con fines de adopción, audiencias, encuentros o visitas a un niño, una niña o adolescente que se pretende adoptar, se establecen 2 días corridos con un máximo de 12 días hábiles anuales, desde el inicio de las visitas previas a la tenencia en guarda con fines de adopción y hasta la resolución judicial que ordena su otorgamiento. Por Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA), se propone establecer una licencia de 15 días laborables continuos o discontinuos por año calendario como persona gestante, ovodonante o manifestando su voluntad procreacional.

En tanto, para situaciones de violencia de género o violencia laboral, se busca establecer una licencia de 15 días hábiles por año calendario, prorrogables por una única vez por otro período igual.