Denuncian que en la era Milei el Congreso tiene paralizada la agenda ambiental

En lo que va del año, ninguna de las dos cámaras legislativas ha avanzado en la sanción de leyes ambientales. Lo afirmó un relevamiento del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) que denunció que la agenda ambiental sigue paralizada en el Congreso de la Nación. La misma tendencia se inició en 2024, es decir, en los dos años en los que el Poder Ejecutivo está a cargo de Javier Milei, de receonocido negacionismo climático.

Según el relevamiento del CPA, el régimen de promoción de energía de fuentes renovables -que vence a fines de 2025-; la gestión de envases y embalajes, de neumáticos fuera de uso y de sustancias químicas; la trazabilidad de la pesca; y una norma federal de evaluación de impacto ambiental, entre otras, siguen pendientes. Si bien se registraron algunos avances en comisión, sólo un proyecto de ley consiguió dictamen y ninguno llegó al recinto para su sanción.

“Al igual que en 2024, pero a diferencia de otros años, la agenda ambiental en el Congreso está paralizada. Lo que sucede en las comisiones es llamativo, nunca vimos tan poca actividad. No hay debate, no se incluyen temas importantes en la agenda, los proyectos no avanzan, las reuniones informativas quedan en la nada, ni siquiera se llega a conseguir dictamen”, señaló María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales.

En la Cámara de Diputados, solo tres proyectos de ley vinculados al ambiente tuvieron algún avance. La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano trató el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la gestión de emisiones de metano en las actividades de exploración, explotación, transporte y refinación de hidrocarburos, pero aún debe pasar por las comisiones de Energía y Presupuesto y Hacienda. También fue debatido el proyecto que aprueba el Convenio de Creación del Parque Interjurisdiccional Marino Monte León, que aún debe atravesar su tratamiento en la comisión de Presupuesto. Por su parte, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto aprobó el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo Marco entre Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos (firmado en 2016 en Ginebra), aunque aún no fue sancionado.

En tanto en el Senado, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable aprobó proyectos de declaración: el monumento natural al venado de la Pampa; Puerto Pirámides (Chubut) como “Capital Nacional de la Ballena Franca Austral”; y la ciudad de 28 de Noviembre (Santa Cruz) como “Capital Nacional del Cóndor Andino”. Ninguna de estas iniciativas pasó aún al recinto.

“Hay comisiones en las que las autoridades no responden a los pedidos de los propios legisladores para sesionar ni atienden los reclamos de la sociedad civil; en parte, esto responde al férreo alineamiento de buena parte de las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional a la agenda del gobierno y, por otro lado, los sectores interesados en que salgan estas normas, parecen como desinteresados”, agregó Testa.