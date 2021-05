Restricciones por COVID: por qué Larreta decidió suspender las clases virtuales en la Ciudad

El miércoles, jueves y viernes de la semana que viene (lunes y martes son feriados), los alumnos no van a tener clases presenciales ni de forma remota.

Luego de judicializar y llevar al terreno de la política una decisión sanitaria sobre las clases presenciales en medio del peor momento de la pandemia de coronavirus, finalmente Horacio Rodríguez Larreta decidió retroceder sobre sus pasos y cumplirá el nuevo DNU presidencial ante el aumento de casos en la Ciudad de Buenos Aires. Pero le agregó un condimento más que generó rechazo: tampoco habrá clases virtuales.

El lunes y martes son feriado pero el miércoles, jueves y viernes de la semana que viene se podría retomar la modalidad remota en el sector educativo de la Ciudad, pero el alcalde decidió que los alumnos no van a tener tampoco clases de forma remota.

¿Por qué tomó esa decisión Larreta y su equipo? El gobierno porteño cree que “readaptar todo el sistema a virtualidad por tres días sabiendo que el 31 de mayo volverá a la presencialidad” no vale la pena. Así se lo confirmaron anoche desde el entorno del alcalde a El Destape. Por eso, “se decidió reprogramar el calendario escolar para recuperar esos tres días en diciembre”, agregaron. Esas tres jornadas van a ser recuperados de manera presencial del 20 al 22 de diciembre.

Según explicó ayer en un escueto comunicado sobre el tema educativo, CABA explicó ayer: "En este momento es muy importante tomar medidas coordinadas con el Gobierno nacional y con todas las provincias. El Gobierno de la Ciudad tomó la decisión de correr el calendario escolar. Los días miércoles, jueves y viernes de la semana que viene (lunes y martes son feriados), los chicos no van a tener clases. Esos tres días van a ser recuperados de manera presencial del 20 al 22 de diciembre". No quedaba claro la suspensión total también de las virtuales. Luego, esta información fue ratificada a El Destape y con los argumentos correspondientes.

El escrito cerró ayer en medio de la conferencia de prensa nocturna que dio Larreta: "A partir del lunes 31 de mayo, el Decreto de Necesidad y Urgencia plantea la vuelta a la situación actual. La Ciudad reafirma su compromiso: lo primero que se van a abrir son las escuelas".

Una hora más tarde, la presidenta del partido de Larreta, Patricia Bullrich (PRO), lo explicaba más claro en televisión: no se vuelve a lo virtual básicamente porque no está listo ni preparado el sistema en la Ciudad para llevarlo adelante. “Es un tema técnico. Al hacer un sistema presencial, todo está organizado para el sistema presencial. Al volver al sistema virtual, la organización del sistema virtual, implica que haya material, docentes, y toda la infraestructura, que requiere por lo menos tres días”, intentó justificar la ex ministra de Seguridad.

Por su parte, hoy la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, en una entrevista en Radio Continental contó: “La virtualidad o lo remoto, menos cuando no está planificado como sería este caso, no es algo que todos los chicos puedan acompañar. No es algo bueno para todos los niveles. Sí es un complemento que la pandemia nos trajo y que se incorporó a la enseñanza, pero para nosotros la presencialidad ya no puede ser reemplazada por la virtualidad. Entonces preferimos recuperar estos tres días de manera presencial, sobre todo para los más chicos”.

Los gremios salieron a rechazar esta decisión del gobierno porteño. "Larreta hace un lockout patronal a las clases. No quiere que demos clases virtuales", afirmó Eduardo López del sindicato de UTE en El Destape Radio.