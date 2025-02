Escala la tensión entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par porteño, Waldo Wolff, por los sucesivos escapes de presos en comisarías de la ciudad de Buenos Aires. "Todos los días se le escapa uno", cuestionó Bullrich. Por su parte, Wolff reiteró que esos detenidos "le corresponden a Nación". El domingo pasado se escaparon seis detenidos de una alcaidía de Caballito, de los que fueron recapturados sólo dos.

Desde esta última fuga, que se suma a las 14 que ocurrieron en todo el 2024, comenzó una ola de repudios y críticas a la gestión del ministro porteño, a las que se sumó también el Gobierno nacional. "Todos los días se le escapa un preso, entonces no se hace cargo. Los presos son de la ciudad”, lanzó Bullrich este martes por la noche en diálogo con La Nación+. Hace dos días le había pedido al funcionario de Jorge Macri que si no está dispuesto a "resolver problemas" que se dedique a "ser comentarista o columnista de televisión".

Bullrich le reprocha a la ciudad de Buenos Aires haber firmado un acuerdo que transfiere las competencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF) al ámbito porteño sobre los casos de delitos que no son federales. “Le vamos a transferir cárceles, presos y penitenciarios y ellos se tienen que hacer cargo, porque tampoco es justo que las provincias argentinas le paguen a través de la Nación los presos a la Ciudad de Buenos Aires. No es justo”, sostuvo.

Sobre esto fue consultado este miércoles el ministro porteño, quien remarcó que "los delitos penales nacionales no han sido transferidos a la ciudad" y que "hasta tanto no haya un convenio, les corresponden a Nación". "Tráiganme un solo abogado que diga que si no me transfirieron los delitos penales nacionales de la Ciudad, entre ellos robos, le corresponden a la Ciudad y yo me corro. No se discute contra la vedad. La Constitución no se discute. El Código no se discute", apuntó.

Wolff volvió a achacarle a Nación tener que alojar ciertos detenidos en alcaidías porteñas que supuestamente no le corresponden al distrito. "Por eso, antes de la pandemia María Laura Garrigós de Rebori (extitular del SPF) se los llevaba y en la pandemia dejó de llevárselos con un proyecto para joder a los porteños. Digamos la verdad. Hay que trabajar y dejar de discutir entre nosotros", agregó.

Crecen los pedidos de explicaciones a Waldo Wolff

Tanto el bloque de legisladores porteños de Unión por la Patria (UxP) como el de La Libertad Avanza (LLA) le pidieron al funcionario de Jorge Macri y uno de los nombres que se baraja como candidato en las elecciones 2025 que se presente en la Legislatura para explicar las fugas de presos.

"Los 18 diputados que integran el bloque UxP firmaron un pedido para que el Ministro Wolff brinde explicaciones sobre la crítica situación que acarrea la Ciudad, con un 62% de sobrepoblación en alcaidías y comisarías a la que el gobierno de Macri aún no ha dado respuestas, y que se traduce en más de 2000 detenidos distribuidos en distintos barrios de la Ciudad, poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos", indicó el bloque que conduce Claudia Neira en un comunicado. Con ese número, la bancada peronista-kirchnerista está a dos legisladores de conseguir abrir el recinto aunque queda lejos de los 31 necesarios para iniciar la sesión. De todos modos, es un llamado de atención para la sede de Uspallata.

En esta misma sintonía se pronunció el bloque de legisladores libertarios, que también pidieron la presencia de Wolff en la Legislatura. "La Ciudad es un desastre y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires no hace nada. Los porteños están en peligro mientras la casta política se llena la boca de excusas. Interpelamos al ministro de Inseguridad, Waldo Wolff, porque queremos respuesta y soluciones ya”, escribió Ramírez en su cuenta de la red social X. En ese mensaje, la titular del bloque libertario compartió una captura de la citación a la Legislatura del ministro de Seguridad porteño.

Sin embargo, para lograr la interpelación se necesitan dos tercios de los 60 escaños de la Legislatura, de los cuales apenas 8 son de LLA y otros 18 de UxP, lejos de la cifra requerida para forzar la presencia de Wolff.