Torres lanzó un referéndum para que no haya más fueros en Chubut

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, celebró que la Legislatura provincial haya aprobado la semana pasada la enmienda constitucional que impulsó para eliminar los fueros de todos los cargos políticos. Además, pidió que "todos los chubutenses" asuman "el compromiso" de ratificar la votación con un plebiscito que se realizará el 26 de octubre, en el mismo día de las elecciones legislativas.

"Desde el día que me tocó asumir, en ese mismo momento, asumimos un compromiso con toda la ciudadanía: dar vuelta la página de la desidia y la corrupción. Todavía nos acordamos cuando la provincia de Chubut era noticia por causas de corrupción, papelones institucionales. Dar vuelta la página no es solamente mirar para adelante, sino tomar decisiones y grabar a fuego normas que nos permitan depurar a la política de los ladrones, de los corruptos", comenzó el video que compartió el gobernador de Chubut en su cuenta de X.

Y siguió: "Por eso decidimos ampliar Ficha Limpia a todos los funcionarios, incluso los cargos no electivos, y sumando a todos los delitos. De esta manera, les ponemos un freno a los corruptos que quieren meterse en política para sostener sus privilegios".

Sin embargo, el gobernador explicó que al "ampliar ficha limpia" se encontró "con un problema", y continuó: "Los privilegios estaban enquistados con un derecho constitucional, que eran los fueros. Decidimos elevar una enmienda constitucional a la Legislatura, que se aprobó la semana pasada, para que ya no existan más diferencias ante la ley. No solamente los diputados, no solamente los sindicalistas, sino también el vicegobernador y este gobernador no vamos a tener fueros. Vamos a ser todos iguales ante la ley y vamos a tener que rendir cuentas como cualquier ciudadano".

"Para esto, es fundamental que todos los chubutenses asumamos el compromiso, porque esta enmienda constitucional se va a votar. Y vamos a ser todos los chubutenses los que decidamos de una vez por todas ser la primera provincia donde nadie tenga privilegios ante la ley", concluyó Torres, invitando a los ciudadanos de su provincia a que apoyen su iniciativa, que ya tuvo el visto bueno de la Legislatura.

Gustavo Menna, vicegobernador de Chubut, aseguró que es una "medida revolucionaria"

En el video, al lado de Torres estaba el vicegobernador de la provincia, Gustavo Menna, quien dijo algunas palabras después de que hablara el mandatario provincial. "La Legislatura dio el primer paso al aprobar la ley de Enmienda Constitucional que envió el gobernador para terminar con los fueros, un privilegio que es incompatible con toda noción republicana, con la igualdad ante la ley, y que además entorpece el avance y el resultado de las causas penales, porque en definitiva es la política la que tiene que terminar decidiendo si se cumple una condena penal", declaró Menna.

"No nos cabe ninguna duda de que va a haber un acompañamiento amplio, masivo, generalizado a esta medida revolucionaria, que implica terminar con todo tipo de privilegio de la política respecto del resto de la ciudadanía", agregó Menna.