La última apuesta internacional de Alberto Fernández: institucionalizar la Celac

En el marco de la presidencia pro témpore de Argentina, Fernández busca capitalizar el cambio de aire en la región para dotar de “músculo político” a este mecanismo regional frente a la influencia de la OEA.

El presidente Alberto Fernández impulsa la institucionalización de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con la intención de dotarla de “músculo político” frente a la influencia en la región de Estados Unidos y la Organización de Estados Latinoamericanos (OEA), aunque en el Gobierno advierten que el organismo dirigido por Luis Almagro “no es modelo ni competidor”. Cambiar el mecanismo de decisiones y establecer un protocolo de rotación de las presidencias son algunas de las propuestas que impulsará.

El planteo será realizado por Argentina en el marco del seminario que la Celac y la CAF organizan para debatir los desafíos y oportunidades de la integración regional en un contexto de pospandemia y guerra, y que se llevará a cabo en el Centro Cultural Kirchner el miércoles que viene. Los coordinadores nacionales de los 32 países (son 33, pero Brasil está afuera por decisión de Bolsonaro) realizarán previamente una reunión de trabajo en la que el representante argentino, Gustavo Martínez Pandiani, presentará la propuesta de Fernández. Pandiani es el subsecretario de Asuntos de América Latina de la Cancillería de la Cancillería y el nexo político de Sergio Massa con esta cartera que conduce Santiago Cafiero.

La idea de Fernández es darle “más dinamismo” a la Celac en la toma de decisiones y en la rotación de las Presidencias, la cual hoy no tiene un protocolo definido. Así lo explicó Pandiani en un encuentro con periodistas en el Palacio San Martín del que también participó Christian Asinelli, vicepresidente del CAF (banco de desarrollo de América Latina). Allí, el funcionario detalló que una de las posibilidades en estudio es que la presidencia rote entre el Caribe, Sudamérica y Centroamérica. Hoy la regla imperativa en la Celac para la toma de decisiones es el consenso. Argentina busca que sea más flexible la toma de decisiones por lo que busca que algunas de ellas puedan requerir mayoría simple o calificada. “La regla del consenso es un activo que se vuelve también engorroso porque si uno no está de acuerdo no hay consenso para seguir adelante”, apuntó Pandiani.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El subsecretario de Asuntos de América Latina de la Cancillería, Gustavo Martínez Pandiani.

“Es un trabajo que llevará tiempo pero el propio Fernández lo pidió y es la discusión que quiere dejar abierta la Presidencia de Argentina cara al futuro de la Celac”, afirmó Pandiani. El análisis de Fernández es que la Celac debe tener “más peso institucional” por lo que es necesario dotarla de atributos que la hagan más efectiva a la hora de actuar en determinadas situaciones. Hasta aquí, este mecanismo entró en funcionamiento frente a crisis políticas como la ocurrida en Perú. De prosperar esta propuesta se busca que sea un ámbito de integración comercial, cultural, derechos humanos, género, infraestructura, entre otros temas.

“Unidad en la diversidad y zona de paz” son los pilares de la Presidencia de Argentina en la Celac. En esa diversidad Pandiani incluyó a Venezuela, Cuba y Nicaragua a lo que consideró como “países democráticos”. En esa línea, enfatizó que “es democrático aceptar todos los sistemas de gobierno” y que “no hay aquí una mirada ideológica ya que “no asustan las diferencias”. Sobre esto, amplió: “Coincidimos en el objetivo de la unidad de la región, la integración de los pueblos y trabajar para objetivos comunes que no necesariamente son conflictivos desde lo ideológico”. Asimismo, resaltó que “cuando hay violaciones de derechos humanos, Argentina las señala”, pero consideró que “es una mala idea excluir”.

Esta postura es coincidente con la que Fernández llevó a Estados Unidos cuando se celebró en junio la Cumbre de las Américas y allí expresó su crítica al Gobierno de Joe Biden por excluir a esos tres países de la invitación. "Lamento que no hayamos podido estar presentes todos los que deberíamos estar, en este ámbito tan propicio para el debate", manifestó en aquella oportunidad.

Del seminario internacional que la Celac junto a la CAF realizarán la semana que viene bajo el título “América Latina y el Caribe, el futuro de la integración” y la leyenda “unidad en la diversidad”, participarán Alberto Fernández, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador; y ex mandatarios como Pepe Mujica (Uruguay), Ernesto Samper (Colombia), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Vinicio Cerezo (Guatemala). Está invitado Luiz Inácio Lula Da Silva, pero debido a su campaña de cara a las presidenciales de Brasil no está garantizada ni por mensaje grabado.

En febrero que viene Argentina finaliza su mandato, pero la propuesta que impulsa Fernández y que será sometida a discusión en el pleno de presidentes dejan a entrever que tiene la intención de ir por una segunda presidencia. En Cancillería aseguran que todavía “es prematuro” impulsar la reelección que, como ocurrió la última vez, deberá contar con el consenso de los 32 países miembro.