Causa GNL: perito oficial de la Corte denunció presiones de Bonadio para cambiar informe

Un perito oficial de la Corte Suprema declaró ante la Justicia federal que el fallecido juez Claudio Bonadio lo presionó para que modificara su informe técnico y concluyera que existieron sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado (GNL). A su vez, este viernes comienza el juicio oral por falso testimonio contra otro perito acusado de adulterar ese informe que disparó esta causa, considerada la instancia que originó luego el caso de las Fotocopias de los Cuadernos.

El contador público Federico Mansbach declaró ante el Tribunal Oral Federal N°7 que "el juez Bonadio pretendía una conclusión en el dictamen y presionó para que las cosas ocurran como él pensaba que tenían que ocurrir”. “En la reunión en la que estuvimos con Bonadio, yo le respondí que en mi informe iba a constar lo que surgiera de la compulsa, y que a priori, desconozco si hay o no sobreprecios”, indicó Mansbach, según trascendió en distintos medios. También planteó que el juez le solicitó a él y al perito David Cohen "limitarse a determinar el sobreprecio que se pagó".

Con el informe de los especialistas se debía determinar si el Estado había pagado sobreprecios en la compra de GNL entre el 2008 y 2015 o si eran comparables con lo que su valor a nivel mundial. “No existe la posibilidad de hacer la comparación del precio dado que las publicaciones localizadas indican precios en mercados y condiciones de compra diferentes”, afirmó Mansbach. Sin embargo, quien sí acató el pedido de Bonadio y modificó el informe fue David Cohen, que desde este viernes enfrentará un juicio por falso testimonio.

El informe falso de Cohen

Mientras que el informe de Mansbach planteaba que países como Japón -considerado el mayor consumidor de GNL mundial- pagaba precios "mucho más altos" que Estados Unidos y "algo mayores" que Argentina, el peritaje de Cohen se basó en un estudio de fuentes copiadas de internet, que resultó apócrifo. “Cohen quiso llegar a una conclusión y como no tenía bibliografía fehaciente recurrió a una monografía de unos estudiantes de Chile. Él basó su informe en eso. Yo no participé. Dejó de concurrir y no vino a la firma del informe final”, lo apuntó Mansbach.

Sobre ese informe final, que no siguió el pedido de Bonadio, el especialista concluyó que "en función a la diferencia de los mercados de los cuales se han localizado precios publicados, se considera que dichos precios podrían resultar no ser comparables entre sí”.