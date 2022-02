La insólita pregunta a Cerruti por el comunismo: "No sé qué responder"

La portavoz se quedó sin palabras ante la insólita consulta del cronista.

Una insólita pregunta desconcertó a la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, quien ante los medios confesó que no sabía qué contestar. El periodista Bryan Mayer le consultó si la Argentina pensaba en cambiar el sistema político al comunismo luego de la visita de Alberto Fernández a Rusia y China.

"A caballo de lo que usted decía de la década del 60 y el 70, a raíz de los gestos que tuvo con el Comunismo, con Rusia y con Xi Jinping, se está poniendo en la mesa la posibilidad de revisar el sistema político en la Argentina", consultó Mayer.

Tras algunos segundos de desconcierto, Cerruti habló: "La verdad que no sé qué responderte. Usted me está preguntando si la Argentina se va a volver comunista porque el presidente viajó a China. ¿Si vamos a dejar de ser demócratas porque el presidente viajó a China?".

"De verdad, sinceramente creo que están dando un debate de los años 60", acusó Cerruti, quien recordó que el mundo es multilateral y los procesos políticos tienen que adaptarse para mejorar su desempeño en las relaciones internacionales.

Cerruti desmintió una operación de La Nación: "No contestamos rumores"

Cerruti cruzó a la periodista de La Nación, Cecilia Devanna, luego de que dijera que el Departamento de Estado de EE.UU. no recibió de buena manera las declaraciones del presidente Alberto Fernández en Rusia. La funcionaria cuestionó que no haya identificado fuentes en la información y repudió que difunda opiniones sin nombre ni apellido. Hasta el momento, no hay declaraciones oficiales de diplomáticos norteamericanos que hayan sentado postura por la gira presidencial.

"Mi pregunta sigue la línea de mi colega Silvia Mercado y tiene que ver con los dichos del Presidente en Rusia y lo que se conoció en las últimas horas de funcionarios estadounidenses que dejaron conocer el desagrado y la incomodidad por los dichos del Presidente", planteó Devanna al tiempo que se encontró con Cerruti preguntándole "¿un funcionario dijo eso?".

"Es en off, pero es una información de un alto funcionario del Departamento de Estado. Es parte del ejercicio periodístico", respondió la periodista y la portavoz le enseñó que "parte del ejercicio periodístico es que los off dan información que hay que chequear con otras dos fuerzas independientes". "Que una fuente periodística dé una opinión y que sea tomada como la opinión del Departamento de Estado es toda una novedad en el ejercicio del periodismo", ironizó la funcionaria.