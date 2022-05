Cerruti, sobre las retenciones: "Las derrotas pesan"

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, se refirió a la decisión del Gobierno de intentar construir una mayoría parlamentaria antes de enviar el proyecto de ley de aumento de las retenciones al Congreso.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, se refirió a la decisión del Gobierno de intentar construir una mayoría parlamentaria antes de enviar el proyecto de ley de aumento de las retenciones al Congreso. "El estilo con el que se gobierna hoy no es la pelea", dijo. Asimismo, la funcionaria graficó que “en 2018 no fue una elección nuestra mandar el proyecto de aborto al Congreso, fue de Macri para tapar la cuestión económica. Pero fue derrota y las derrotas pesan".

En diálogo con El Destape Radio, la funcionaria explicó que "con Alberto primero juntamos los votos y después mandamos la ley del aborto al Congreso". Además explicó la postura del oficialismo y señaló que "yo dije que una de las posibilidades para desacoplar los precios son las retenciones. Hay otras que se están tomando".

"¿Les parece que lo necesario es mandar un proyecto al Congreso de retenciones para ser testimoniales y perder?", formuló. En ese marco puntualizó: "Efectivamente el estilo con el que se gobierna hoy no es la pelea. Y no estoy convencida que el estilo con el que haya que gobernar hoy sea la pelea".

"No sé si en este momento del mundo y de Argentina lo que hay que dar son peleas. Lo que hay que dar son soluciones", remarcó Cerruti. Asimismo planteó: "Cuando la distribución del ingreso llegue a los argentinos algunos van a reconocer que se hizo sin las formas que otros reclaman".

Además reflejó que "el gobierno no tiene intenciones: hemos crecido 10 puntos el año pasado, bajamos el desempleo al 7%, abren pymes todos los días". "Es muy difícil dar un relato y comunicar lo que estamos haciendo si tenés un sistema de medios concentrados y con los medios amigos criticándote", indicó Cerruti. Y agregó: "Si seguimos con esta dinámica de decir que todo está mal y es un desastre en 2023 no solo no vamos a poder sacar leyes sino que nos va a gobernar la derecha". "¿Estamos construyendo un espacio simbólico o estamos gobernando?", indicó.

Asimismo planteó que "Haber logrado los acuerdos con Bolivia nos permite, pese a todos los agoreros, que no falte gas este invierno" y resaltó: "Estamos haciendo muchas cosas que le mejoran la vida a la gente". "Estamos haciendo un gran cambio a largo plazo y mientras tenemos que solucionarle el metro cuadrado a la gente", destacó Cerruti. Y concluyó: "Hay algunos que reclaman batallas épicas, pero son estilos para solucionarle los problemas a la gente".