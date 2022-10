Cerruti: “La verdadera casa de Gran Hermano fue este país cuando gobernó Macri, que te espiaban todos los días”

La portavoz presidencial dio esa definición al explicar la decisión de salir a desmentir las acusaciones de un participante del reality contra el Presidente.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, habló con El Destape y defendió la decisión de salir a desmentir a un participante del reality show Gran Hermano por difamar al presidente Alberto Fernández. Luego de su conferencia de prensa, buscó hacer un paralelismo con las causas judiciales que investigan el espionaje ilegal en la gestión de Cambiemos y afirmó: “La verdadera casa de Gran Hermano fue este país cuando gobernó Macri, que te espiaban todos los días”.

Cerruti continuó con su defensa de la decisión del gobierno nacional de aclarar que son falsas las afirmaciones de Walter "Alfa" Santiago, el participante del reality Gran Hermano que vinculó al presidente Alberto Fernández con un hecho de corrupción. La funcionaria, durante la conferencia, intentó dar por cerrado el tema. “Consideramos que era lo que había que hacer y nos parece que es un error de parte de algunos colegas que creen que saben de comunicación y de política", se defendió.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En la noche del miércoles, la portavoz se comunicó con autoridades del canal Telefe y con quienes organizan el programa Gran Hermano para desmentir a Walter Alfa, según pudo saber El Destape. Todo se inició a partir de un posteo de Cerruti en respuesta a los dichos de uno de los participantes del ciclo Gran Hermano que se emite por el canal Telefe, quien había vinculado a Fernández en un hecho de corrupción. "Habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre el presidente Alberto Fernández por un participante del programa Gran Hermano que transmite Telefe nos vemos obligados a decir: el Presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido", escribió la portavoz en su cuenta de Twitter.

Desde la Casa Rosada contaron a El Destape que la idea del Gobierno es "no permitir más que se diga cualquier cosa". En ese sentido, afirmó una alta fuente de Gobierno: "No va más. El que dice una barbaridad le vamos a contestar, no los perdonamos más. Y si se puede, vamos a iniciar acciones legales". Además, aseguraron a este portal desde Casa de Gobierno que "no será un tema de censura ni de libertad de expresión" e insistieron: "Vamos a empezar a cortar estos temas que circulan en redes y todos repiten". Por último, cerraron: "Se terminó eso de 'dejalo, no contestes que es peor...'".

El jueves, Cerruti salió al cruce de la diputada de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal por haber criticado un cuestionamiento de la funcionaria a un participante del reality Gran Hermano que vinculó al presidente Alberto Fernández con un hecho de corrupción. "¿El Presidente está preocupado por Gran Hermano, @gabicerru? ¿De verdad?", escribió Vidal en su cuenta de la red social Twitter, a lo que la vocera le contestó: "El Presidente está preocupado, entre muchos otros temas, por la decencia en el ejercicio de la función pública. Ya sabemos que vos no. Te vimos destrozar la provincia".