Casa Rosada pide a los Diputados de LLA que solo avancen en proyectos que envía Milei

La falta de coordinación del Gobierno de Javier Milei ante los distintos escándalos de marzo tuvo su contrapartida en el bloque oficialista en Diputados. Con una decena de outsiders recién llegados a la Cámara tras el recambio legislativo, el primer mes de sesiones ordinarias dio lugar a una variopinta cantidad de proyectos de ley firmados por libertarios sobre temas muy diversos.

Es por esto que, en la última reunión del bloque oficialista, la instrucción del jefe de bancada, Gabriel Bornoroni, fue clara: las iniciativas propias quedan afuera y la prioridad es únicamente la agenda que determine el Ejecutivo. “Se cortan solos”, se queja un libertario con experiencia legislativa. Desde la declaración de interés al premio Martín Fierro hasta el polémico compromiso para derogar el aborto, la decena de textos, acciones y consultas sumaron ruido a un oficialismo que pasó de la ofensiva a tener que dar explicaciones de forma permanente.

“Cada dos por tres aparece uno con temas que no forman parte de la agenda del Ejecutivo”, insistió el mismo diputado. El compromiso firmado en ocasión del Día del Niño por Nacer para derogar el aborto fue uno de los que generó más revuelo mediático. Pusieron su rúbrica, desde distintas tribus internas, Santiago Santurio, Rubén Torres, Gladys Humenuk, Santiago Pauli, Jairo Guzmán, Mónica Becerra, Andrea Fernanda Vera, Miguel Rodríguez, Carlos Zapata, María Luisa González Estevarena y Bárbara Andreussi.

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Qué hacer con la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo fue un debate que atravesó a las más altas esferas de la administración libertaria durante el verano. Un ala impulsaba aprovechar la reforma del Código Penal para volver a criminalizar el aborto. La discusión se extendió en la intimidad de Olivos, de la mano de los distintos triunfos legislativos que LLA iba acumulando en extraordinarias.

“No va a entrar en el Código Penal. No va a pasar nada porque te divide a las fuerzas políticas y nos pudre a todos”, confirma ante El Destape un oficialista de pañuelo verde que se involucró ante la avanzada interna antiderechos. Las posiciones eran transversales y sumaban una nueva interna a las ya existentes entre el sector referenciado en Santiago Caputo y el de Karina Milei. Por ese motivo, se reiteró que deben atenerse a los temas que define la Casa Rosada, tanto dentro como fuera del recinto. Sus participaciones en actividades y entrevistas también deben ser consultadas previamente.

Las exigencias no son nuevas: ese régimen de conducta se había establecido en 2024, cuando distintos proyectos también generaron ruido, y fue reiterado ante cada nuevo integrante que se sumó a la bancada proveniente del PRO y del radicalismo. Ahora, con la atención puesta en los escándalos que surgen de la Casa Rosada, la instrucción es bajar la espuma y evitar sumar más ruido.