Alberto Fernández respaldó la tarea social de Margarita Barrientos

El presidente Alberto Fernández recibió esta tarde en su despacho de Casa Rosada a Margarita Barrientos, titular del Comedor Los Piletones creado en 1996 en Villa Soldati, zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Allí desayunan, almuerzan y cenan alrededor de 1600 personas por día. Del encuentro también participó el legislador porteño Leandro Santoro.

La referente social cercana a Mauricio Macri le relató al Presidente detalles de la extensa tarea social que realiza y que ahora se extiende a un comedor en su ciudad natal de Añatuya, en la provincia de Santiago del Estero.

El Jefe de Estado, en medio de la reunión, expresó su respaldo a la labor que realiza Margarita Barrientos y se comprometió a seguir apoyando el trabajo de quienes ayudan a los que más necesitan.

Los Piletones fue la largada de una serie de obras benéficas emprendidas por la santiagueña que hoy se expresan en la Fundación que lleva su nombre, y que comprende un Centro de Salud, dos jardines de infantes, un Centro para abuelos, una Panadería, una Biblioteca, un Club de madres, entre otros proyectos.

En noviembre de 2020, Barrientos, aseguró que el ex presidente Mauricio Macri dejó de asistir al espacio una vez abandonada la Casa Rosada en diciembre de 2019. No sólo se cortaron las visitas al centro comunitario sino también los llamados telefónicos. "No se si se olvidó de nosotros", dijo la dirigenta.

"Después de que se fueron del Gobierno, nadie me llamó. No sé si Mauricio Macri se olvidó de nosotros, pero nadie volvió a llamarnos", aseguró la referente social en diálogo con Radio 10.

Barrientos explicó que en su comedor "hoy hay mucha necesidad y toca remarla mucho" ya que no reciben apoyo de "nadie que tenga mucha plata". Con Macri, sostuvo "tenía una amistad, pero se fue del Gobierno y se olvidaron de nosotros. Le voy a pasar mi teléfono por las dudas", expresó. Por último, reveló que el líder del PRO "cuando era presidente aportaba una parte de su dinero a la fundación" y que no lo volvió a ver luego de las últimas elecciones.