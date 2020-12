El fiscal Carlos Stornelli mantuvo al menos dos reuniones en la Casa Rosada durante el macrismo. La presencia de uno de los emblemas del Lawfare en Casa de Gobierno, en pleno apogeo del caso Cuadernos, genera lógicas suspicacias. Sobre todo, porque de acuerdo al registro de visitas no era nada habitual el ingreso de fiscales de Comodoro Py. El libro de ingresos dejó asentado que también mantuvieron encuentros con funcionarios diversos espías de la AFI macrista, entre los que se destaca el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano, imputado en la causa por espionaje ilegal que tramita en Lomas de Zamora. ¿Qué sucedía en la agenda mediático-judicial mientras se realizaban estos encuentros?

Una de las dos visitas del fiscal procesado a la Casa de Gobierno se dio el 1º de octubre de 2018, cuando la causa de las fotocopias de los Cuadernos estaba en ebullición. En aquella ocasión, de acuerdo a los registros, el destino fue la Secretaría de Legal y Técnica, que estaba a cargo de la mano derecha de Mauricio Macri, Pablo Clusellas, uno de los imputados en la causa de la Mesa Judicial Pro. Según los documentos oficiales, Stornelli ingresó a las 11.52 y se retiró a las 13.05.

El 1° de octubre de 2018, Carlos Rosenkrantz asumía la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Al día siguiente, el dólar se llevaba los títulos principales de los diarios hegemónicos. No obstante, Clarín publicó en portada como nota secundaria -aunque destacada-: “Uberti reveló más detalles de las coimas entre Kirchner y Chávez con los bonos argentinos”. Se trata de un artículo relativo a “la causa de los Cuadernos” escrito por el periodista Daniel Santoro, quien dio cuenta de una “ampliación de indagatoria completa como arrepentido” de Uberti, a la que accedió “de fuentes judiciales” (en la versión digital la nota está fechada el 1° de octubre). El fiscal de ese caso era Stornelli. Uberti para esa fecha ya era presentado en los medios como “el primer funcionario arrepentido de la era kirchnerista”.

Santoro y Stornelli fueron procesados en el marco del D’Alessiogate en primera instancia por sus vínculos con una banda paraestatal dedicada al espionaje ilegal de estrechos vínculos con la AFI. La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó parcialmente el procesamiento del fiscal este viernes (ya están pidiendo su suspensión) y le dictó la falta de mérito al periodista. No obstante, el tribunal revisor tiene pendiente de resolución una ampliación del procesamiento que Alejo Ramos Padilla le dictó a ambos el pasado octubre.

Según los registros oficiales, hubo una visita previa a la Casa Rosada de Stornelli –que no tiene ningún cargo institucional-. Ocurrió el 7 de noviembre de 2017. El destino, según el libro de visitas, fue la vicepresidencia de la Nación. Ingresó a las 10.55 y se fue pasadas las 17.

El pasado 4 de diciembre, el diputado Martín Soria tuiteó: “#Stornelli fue a visitar a #Macri un día después de pedir el procesamiento del ex secretario de Comercio. No lo digo yo, lo dicen los registros oficiales de @CasaRosada ¿Habrá ido a recibir nuevas instrucciones o sólo felicitaciones? Y después dicen que no existe el #Lawfare...”. El tuit hace referencia a una nota de Clarín del 6 de noviembre de 2017 también firmada por Santoro que se titula: “Piden procesar a Guillermo Moreno por manipular las cifras del INDEC. El fiscal Stornelli lo acusa por ‘violación de secretos’ y ‘abuso de poder’”.

Tal como surge de los registros, no es común que fiscales visiten la Casa Rosada. Menos de Comodoro Py. Parece más habitual la visita de espías. Es que de acuerdo a libro de ingresos, además de agentes de la AFI que integraban la banda de los Super Mario Bros, como Jorge Sáez, Leandro Araque o Facundo Melo, por citar 3 ejemplos, también mantuvieron reuniones en la Casa Rosada altos directivos de la exSIDE. Entre octubre de 2017 y julio de 2019, Gustavo Arribas aparece con 67 visitas (algunas al despacho de Macri con Germán Garavano), lo que tiene cierta lógica por el rol que ocupaba. Más llamativa es la presencia de un agente muy poderoso en el organismo de inteligencia durante la gestión anterior: Juan Sebastián “Enano” De Stéfano, ex director de Asuntos Jurídicos de la AFI. Se trata de un hombre de Angelici –quien, por cierto, también figura en los registros visitando el despacho del Presidente en 5 ocasiones entre 2017 y 2019-.

De Stéfano está imputado en la causa por el espionaje ilegal que tramita en Lomas de Zamora. La dirección que conducía era la encargada de la relación con el Poder Judicial pero además se terminó convirtiendo en una mini SIDE. Entre otras cosas, estaba a cargo de la desgrabación de las escuchas telefónicas. Los investigadores de la causa de Lomas de Zamora estiman que desde esa dirección salieron las escuchas de los dirigentes políticos detenidos en Ezeiza.

De acuerdo a los datos oficiales, De Stéfano ingresó a la Casa Rosada el 14 y 21 de agosto de 2018 y estuvo varias horas. En el primer ingreso no consta el destino. En el segundo, fue a la Secretaría de Legal y Técnica. Ese mismo día, tres horas más tarde ingresó Arribas a la Casa Rosada pero con destino a la Jefatura de Gabinete.

Aquel 21 de agosto de 2018, Clarín había titulado en portada: “El financista de Kirchner hizo 91 viajes relámpago a Uruguay en barcos privados”. La volanta enmarcaba el hecho en “la investigación por los cuadernos de las coimas”. Al día siguiente, la tapa del matutino porteña sentenciaba: “El peronismo vota los allanamientos a Cristina, tras una marcha masiva”.

La semana previa, el 14 de agosto, el día de la primera visita de De Stéfano a la Casa Rosada, el título principal de la portada del diario Clarín fue: “Allanan dos pisos en el edificio donde vive Cristina en busca de dinero”.

Al día siguiente de la primera visita, es decir, el 15 de agosto de 2018, Infobae –cuyo dueño visitó una decena de veces la Casa Rosada- publicó: “Claudio Uberti, el primer arrepentido K: ‘Un día entré al dormitorio de Néstor y Cristina y estaba repleto de bolsos y valijas con dinero’". Clarín tituló de forma similar: “Uberti, el arrepentido K, confesó que Cristina vio los bolsos con dólares”.

Curiosas coincidencias en tiempos del Lawfare.