Daniel Lipovetzky: “El que está desubicado en Juntos por el Cambio es Fernando Iglesias”

El diputado bonaerense de Juntos por el Cambio Daniel Lopovetzky cruzó a los sectores dentro de su espacio político que manifiestan “mensajes de oído” en este contexto y tomó distancia de la postura radicalizada que existen dentro de la oposición. A su vez, se mostró a favor del diálogo entre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el presidente Alberto Fernández; y apuntó a seguir “esa línea de la oposición”.



“La agresión al móvil de C5N es una agresión que había que repudiar, no coincido con que los dirigentes políticos hoy trasmitan de alguna manera odio o consideren a quien piensa distinto como un enemigo porque cuando uno es dirigente con más razón tiene que impulsar lo contrario”, aseveró el legislador de la oposición en diálogo con Lo Prometido es Deuda por FM La Patriada y aseguró que “los que proponen algo distinto se equivocan”.

En ese sentido, se refirió al diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias: “No tengo mucho vínculo con Fernando Iglesias, integramos el mismo bloque en la Cámara de Diputados, la verdad tuvimos algunos debates, por cosas que no coincidíamos y estoy muy lejos de su pensamiento porque considera que todos los males son culpa del peronismo y no creo que es así”.

Replicó, en ese punto, que “el peronismo es el movimiento político más importante que ha tenido la Argentina y todos los gobiernos elegidos democráticamente tuvieron sus aciertos y errores” y criticó que “no aporta en nada su permanente trasmisión de odio al peronismo, no aporta nada en la construcción política del espacio”.

“El que está desubicado en el espacio (Juntos por el Cambio) es Fernando Iglesias. Y no aporta nada en un momento tan difícil que vive la sociedad argentina porque de alguna manera enfrenta problemas económicos y sociales, por lo tanto, hay que tratar de ser moderados y cautos, dar tranquilidad, que es todo lo contrario de lo que hace Iglesias”, arremetió.

Respecto a la movilización que tuvo lugar el 9 de Julio, el legislador tomó distancia y expresó que “no estaba claro cuál era la consigna, había de todo”. “Había expresiones que tenían que ver con pedidos de gente que pedía una flexibilización de la cuarentena en cuanto a lo comercial, que uno puede coincidir a partir de la nueva etapa que comienza el 17 de julio. No había consignas propias”, explicó.

No obstante, aclaró: “Claramente si el debate es cuarentena si o cuarentena no, me vas a encontrar del lado de la cuarentena”.

Asimismo, cuestionó a los dirigentes opositores que minimizan el efecto de la pandemia y critican la cuarentena: “Los que se pusieron en esa discusión, se pusieron a buscar un redito político, porque creen que hay que hacer oposición por oposición misma”. Destacó, además, que “estuvieron bien planteadas las medidas del Gobierno, siempre que tuvo que hacer un anuncio, el presidente lo haya hecho con kicillof y Larreta, eso hace a una costumbre. Hay que valorarlo, no siempre ha pasado en la Argentina”.

Destacó, en tanto, el diálogo entre Rodríguez Larreta y el Gobierno nacional: “Cuando Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad, se quejaba de la falta de dialogo con la entonces presidenta Cristina Kirchner, la verdad ahora que ocurre algo distinto, hay que celebrarlo, es lo lógico. La sociedad espera de nosotros que busquemos consenso, eso que expresa Rodríguez Larreta y Vidal, esa línea de la oposición es la que deberíamos tener”.

“Me parece muy positivo el vínculo entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, hay que celebrarlo, el diálogo tiene que ser permanente” concluyó.