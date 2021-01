El presidente del Enacom, Claudio Ambrosini, alertó de sanciones en caso de que Cablevisión no devuelva el recargo ilegal del 20 por ciento cobrado a los usuarios. Además advirtieron que no descartan ir a la Justicia en caso de que las empresas no retrotraigan la medida.

"El ENACOM fijó un aumento máximo y algunas empresas no lo cumplieron”, afirmó Ambrosini en El Destape Radio. El primer paso fue la intimación a la devolución inmediata, el segundo paso será la sanción administrativa y la última instancia es la demanda judicial.

El funcionario explicó que “ayer salieron las intimaciones a las empresas diciéndoles que tenían 48 horas para demostrarnos que van a devolver la plata” y destacó que “si no, tomaremos medidas…vamos a accionar con todos los recursos administrativos que tengamos, que tiene el Estado y con todos los recursos legales si esto pasa a otra instancia”.

“Acá el único que se perjudica es el usuario”, señaló Ambrosini. “Tenemos que ir por todas las instancias. Primero los sancionaremos administrativamente y luego pasaremos a otra instancia. No se juega con el Estado. Las empresas tienen derechos pero también tienen obligaciones”, destacó.

“Vivimos en un país donde se respeta las leyes y ellos también las tienen que respetar, sean grupos nacionales o internacionales o mixtas”, destacó. “Las consecuencias si no cumplen van a ser peores. Hay multas”, destacó.

“Yo tengo capacidad de diálogo pero llega un punto en que la capacidad de diálogo se ve exasperada”, destacó. “Yo tengo estas armas. No puedo agarrar un tanque. Tengo que usar las armas y los estamentos del Estado”, argumentó.

Gustavo López: "Si Cablevisión no cumple con la intimación de ENACOM iremos a la Justicia"

El vicepresidente del Enacom advirtió que Cablevisión, propiedad del Grupo Clarín, desconoció la autoridad del ENACOM y volvió a facturar con aumento para el mes de febrero.

"Tienen que devolver lo cobrado de más", afirmó el funcionario, quien además advirtió que trabajan con las asociaciones de consumidores para que apelen a todos los organismos de control.

"Los intimamos a que nos muestren que retrotrajeron el aumento a todos los usuarios bajo apercibimiento de que si no lo hacen, entonces vamos a aplicar las multas más altas que tenemos", informó López en Somos Radio.

El funcionario expresó que en Mar del Plata ya le reclamaron la devolución. "Lo que digo al usuario es que tiene derecho de que sólo paguen el 5 por ciento. Si no cumplen con lo que dijo el ente regulador, entonces iremos a la Justicia", sostuvo.