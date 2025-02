El próximo viernes 14 de febrero, trabajadores y jubilados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se movilizarán nuevamente para exigir acceso a los servicios de salud de la obra social ObsBA. La concentración será en la Sede Central de la entidad, ubicada en Rivadavia 6082, barrio de Caballito, a las 16:30.

Desde diciembre pasado, afiliados y afiliadas vienen denunciando que la atención médica fue cortada abruptamente en casi todos los centros periféricos, dejando como prestador principal al Sanatorio Méndez, que debe hacerse cargo de la atención de 200 mil personas. Las quejas incluyen denuncias por la falta de controles de embarazo y la interrupción de tratamientos para pacientes con cáncer, diabetes y otras enfermedades graves.

Los manifestantes responsabilizan por la situación a los miembros del directorio de ObsBA, que incluye a SUTECBA, el Gobierno de la Ciudad, UDA y la Asociación de Médicos Municipales. Además, los acusan de estar llevando adelante una "estafa" con los aportes, ya que, a pesar de los descuentos mensuales en los salarios, las opciones de atención son cada vez más limitadas y deficientes.

También exigen una respuesta urgente al pedido de informe presentado el 3 de febrero, en el que solicitaron acceso a la información pública y una respuesta formal sobre la crisis en la obra social. Los trabajadores pidieron al gobierno porteño que responda sobre los más de 60 prestadores que dejaron de atender, sobre la falta de aportes correspondientes por parte del Gobierno de la Ciudad y sobre la deuda exacta que el GCBA tiene con la OBsBA.

"El principio hubo una necesidad de reordenamiento ya dentro de la OBsBA. Y todas esas situaciones se fueron ordenando durante el año 2023 y hasta el año 2024. A partir de ahí, lo que comienza son situaciones externas para la OBsBA. Yo no puedo controlar ni los incrementos de los precios, en particular de los medicamentos", denunció Alejandro Amor, director de la obra social, en diálogo con El Destape. Y agregó que "estos incrementos fueron dando saltos de mil millones por mes, fueron llevándose el fondo anticíclico y obligándonos a poner medidas duras con los prestadores de medicamentos y de prótesis".

Por su parte, Nancy -jubilada afectada por la crisis en la OBsBA- advirtió a este medio que "la obra social del gobierno de la Ciudad nos ha dejado, a los jubilados afiliados, sin prestaciones médicas. Estamos en situaciones muy desesperantes, con compañeros en situaciones graves y críticas de salud. De un día para el otro nos quedamos sin la posibilidad de recibir atención en prestadoras donde están nuestras historias clínicas y donde realizamos tratamientos como la Clínica Médica Olivera. La gente que es afiliada, docente, en este caso, que vive en la Costa directamente no tiene acceso a ningún tipo de atención".

En la misma línea, mostró preocupación porque no pueden acceder a la salud. "No están haciendo los aportes correspondientes al 6% que nos descuentan para nuestra obra social... No estamos accediendo a elementos básicos como turnos, estudios, controles, cirugías que estaban programadas y fueron suspendidas, no entregan prótesis", enumeró en su denuncia a este portal. Y cerró: "Estamos viviendo una situación grave y dolorosa, en muchos casos se juega la vida de muchos compañeros y compañeras".

"Exigimos la ampliación y restitución de prestadores en todo el país. Sin prestadores, nos están estafando. Se quedan nuestros aportes mientras nos dejan sin atención", señalan en el flyer de la movilización.

Las denuncias en redes sobre la crisis en ObSBA

Desde Defendamos ObSBA en redes sociales, los diferentes afiliados y afiliadas cuentan sus historias de vida y cómo sufren, hace meses, los recortes en la salud pública en la actual gestión. "Están vaciando nuestra obra social, nos han sacado 60 prestadores, no estamos teniendo acceso a turnos o descuentos en medicamentos", agregó Nancy.

"Me quedo sin mi médico del CEMIC, sin mi medicación, ObSBA me quiere ver muerta", "Ya no tenemos Telemedicina sábados, domingos y feriados", "Largas filas en el Méndez, afiliadxs haciendo cola desde las 5 am; a las 8 comienza la atención y 8.15 ya no quedan turnos para médicos clínicos y mayoría de especializados, ¡estamos hablando de turnos para junio!", "Los turnos se consiguen con 4,5 o hasta 6 meses de espera; rompieron convenio con mayoría de prestadores y el Méndez está desbordado", son algunos de los tantos testimonios que se observan.

A principios de este mes, manifestaron: "Las exigencias, que fueron presentadas mediante un pedido de informe, incluyen: reapertura de todos los servicios y reasignación con urgencia de todos los turnos cancelados para atención, diagnóstico y tratamiento; modificaciones en el reglamento interno para garantizar la democratización y la participación de las y los afiliados en la toma de decisiones, así como el abordaje de los problemas en residencias geriátricos, recetas digitales, falta de cobertura en numerosas parte del país que afectan a más de 200.000 afiliadxs". Y sentenciaron: "Esta situación se da en el marco de un ataque a nivel nacional contra la salud pública por parte del gobierno de Milei, ¡jubiladxs para derrotar los planes de ajuste de este gobierno!".