Milei desacreditó al titular de la Anses y negó cambios en la edad jubilatoria

El presidente Javier Milei desmintió al titular de la Anses, Mariano de los Heros, en referencia al aumento de la edad jubilatoria mediante una reforma previsional. El jefe de Estado dijo que antes de hacer cambios en lo previsional deberán hacer modificaciones en lo laboral.

"La Reforma Jubilatoria no es parte de este momento. Usted no puede reformar el sistema previsional si antes no reforma el sistema laboral. El kirchnerismo hizo muchas aberraciones, una de las que hizo fue dar jubilaciones sin aportes", sostuvo Milei.

El Presidente luego desmintió directamente a De los Heros quien había planteado que iban a aumentar la edad jubilatoria: "Eso corre por cuenta del titular de Anses y eso no está en carpeta. Es decir que hasta que usted no arregle el problema laboral, no puede ir por el tema previsional".

NOTICIA EN DESARROLLO