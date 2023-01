Cambiemos se quiso desmarcar, pero el hijo de Bolsonaro los dejó expuestos

El expresidente y otros dirigentes de Juntos por el Cambio buscaron comparar la toma de los tres poderes en Brasilia con el pedido de juicio político a la Corte Suprema.

Aunque Mauricio Macri y otros políticos opositores buscaron desmarcarse del bolsonarismo y asociar lo ocurrido el domingo en Brasilia a otros hechos supuestamente promovidos por el kirchnerismo, irónicamente terminaron utilizando el mismo argumento que días atrás había usado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y actual diputado.

Tanto el expresidente Macri como la titular del PRO, Patricia Bullrich, buscaron comparar el la toma de los tres poderes en Brasilia con el juicio político a la Corte Suprema que impulsa Alberto Fernández y con la movilización de 2017 contra la reforma previsional del macrismo.

"Repudio los hechos violentos registrados en Brasil", expresó Macri en su cuenta de Twitter el último domingo, y manifestó su "solidaridad con el presidente Lula (da Silva) en este momento".

Sin embargo, acto seguido comparó la toma de los tres poderes brasileños con el juicio político a la Corte en Argentina. "El episodio alerta sobre la fragilidad mundial de las instituciones democráticas, que pueden ser atropelladas por una horda como en Brasil o como sucede ahora mismo en Argentina con la Corte Suprema de Justicia a través de mecanismos políticos antidemocráticos igualmente brutales", afirmó Macri en ese sentido.

Luego, el exmandatario aprovechó para señalar al kirchnerismo por la movilización de 2017 contra la reforma previsional y habló de un supuesto "asalto al Congreso", aunque en esa ocasión no hubo manifestantes que ingresaran al edificio. "No debemos olvidar que el kirchnerismo que hoy se muestra conmocionado por los sucesos en Brasil es el mismo que en 2017 organizó, promovió y protagonizó el asalto violento al Congreso de la Nación Argentina", dijo al respecto.

Por su parte, Patricia Bullrich también buscó comparar al kirchnerismo con los seguidores de Bolsonaro que promovieron el intento de golpe de Estado, pero se desmarcó del propio Macri al ni siquiera atinar a repudiar lo sucedido en Brasilia.

"DEMÓCRATAS CON OTROS PAÍSES Y AUTORITARIOS AQUÍ", posteó Bullrich al retuitear a Alberto Fernández también poco antes de las 21 horas del domingo. "Aquí, quieren tomar la Corte Suprema de Justicia y destruyen al Congreso con 14 toneladas de piedras. El día que retire el pedido de juicio político a la Corte, puede opinar sobre lo que sucede en Brasil", añadió.

"El presidente Fernández habló de golpe. Es malo lo que pasó en Brasil, pero también es muy malo en la Argentina el ataque a la Corte Suprema", dijo por su parte Miguel Ángel Pichetto en esa línea, mientras que María Eugenia Vidal afirmó que "la democracia se respeta. Las instituciones se defienden. En Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú y en toda República".

Eduardo Bolsonaro también apuntó contra el juicio político a la Corte en Argentina

Pero aunque Macri, Bullrich, Pichetto, Vidal y otros quisieron desmarcarse del bolsonarismo, terminaron irónicamente utilizando el mismo argumento que Eduardo Bolsonaro había usado días atrás.

"¿El presidente de Argentina está atacando a las instituciones? ¿Es esto antidemocrático o democrático?", posteó el hijo de Jair Bolsonaro el pasado jueves en su cuenta de Twitter, junto a una captura de pantalla que mostraba el pedido de juicio político a la Corte Suprema que realizó Alberto Fernández.

De hecho, Eduardo Bolsonaro no repudió hasta ahora lo ocurrido en Brasilia y no hizo ninguna referencia a los hechos en su cuenta de Twitter, mientras que el domingo hacia las 6:40 de la tarde, en plena invasión a los tres poderes, hizo un posteo no relacionado criticando a la izquierda por no dejar algunos cargos en el gobierno durante el mandato de su padre.