Bienes Personales: el Frente de Todos asegura que tiene los números para aprobarlo

El Senador tucumano adelantó detalles del tratamiento de las modificaciones de la Ley de Bienes Personales que fueron aprobadas por Diputados.

El senador Nacional por Tucumán Pablo Yedlin se refirió a la sesión programada para este miércoles para tratar el proyecto de Bienes Personales aprobado por Diputados la semana pasada. "Tenemos los números para poder votarlo y transformarlo en ley", aseguró en diálogo con El Destape Radio.

“Vamos a aprobar el proyecto de Bienes Personales que vino de Diputados. Tenemos los números para poder votarlo y transformarlo en ley. Con esta ley, 400 mil argentinos van a dejar de pagar bienes personales”, expresó Pablo Yedlin al tiempo que detalló que "se va a ir actualizando por el Índice de Precios al Consumidor”.

“También se agrega que, debido al costo fiscal, se le aumenta la tasa a los argentinos que tienen más de 100 millones y 300 millones de pesos declarados. Van a pagar un 0,25% o 0,5% más de tasa para, de alguna manera, sostener y no aumentar el déficit fiscal", informó.





Sobre una de las tantas maniobras de la oposición en la que endilgan tanto el aumento como la creación de impuestos, el legislador aclaró: "No nos parece para nada este tema de 'no se pueden subir impuestos'. Nosotros no estamos creando ni subiendo un impuesto sino modificándolo para hacerlo más progresivo".

"Esto no genera para nada una situación mala sino que lo que queremos es una Argentina menos desigual", afirmó al tiempo que criticó que "cuando la oposición fue gobierno, no modificaron los mínimos de Ganancias, ni Bienes Personales”.

“A mí manera de ver, lo que intentaron hacer cuando nos bajaron el Presupuesto fue justamente intentar sostener a las mayorías de los viajes a Miami y al exterior, sin ninguna observación sobre el gasto fiscal de la medida porque, en realidad, lo que quieren hacer es bajarle cosas al Gobierno", agregó.

Sobre el apoyo de los senadores a la medida, consideró que a los partidos provinciales les interesa la modificación de la Ley dado que es un impuesto cooparticipable. "Seguramente algunas provincias como Neuquén o Misiones van a acompañar. Por eso me parece que vamos a tener el número para dar tranquilamente el quórum", completó.