Ex funcionario de Cambiemos cruzó a Macri por negociados: "Se llenan de guita"

Lucas Llach cruzó al expresidente y denunció privilegios de empresarios cercanos al macrismo.

El ex vicepresidente del Banco Central (BCRA) durante la gestión de Cambiemos, Lucas Llach, denunció que el ex presidente Mauricio Macri cuestiona a sindicalistas pero nada dice de los privilegios económicos que tienen empresarios como Nicolás Caputo, amigo íntimo del ex mandatario.

"¿Por qué @mauriciomacri cuando habla de la Tongocracia argentina sólo menciona por nombre y apellido a nuestros Biró o Baradel pero a no a nuestros Niky Caputo y Cher, que también se llenan de guita nuestra con privilegios?", se preguntó Llach en su cuenta personal de Twitter.

Luego agrega: "Nombrar a los que chorean con sindicatos o con guita estatal pero no a los garcapitalistas es de derecha pro business. Lo que necesitamos para un capitalismo auténtico competitivo es nombrar y combatir a todos ellos: garcapitalistas, mafiosindicalistas y estatongos".

Los beneficios que recibe Caputo son un tema de álgido debate dentro de Juntos por el Cambio. Mientras que la Coalición Cívica piensa que son abusivos, desde otra ala de Cambiemos se niegan a eliminarlos. Otros como Mauricio Macri se llaman a silencio.

Carrió también apuntó contra Caputo y lo vinculó a Macri

La líder de la Coalición Cívica había hablado hace semanas respecto de la presentación del proyecto para derogar la ley 19.460 y sobre la radicación de industrias en Tierra del Fuego -iniciativa que tiene como impulsor al espacio de Elisa Carrió.

La referente opositora disparó contra un aliado del expresidente Macri y dueño de una compañía que ensambla teléfonos celulares en el sur: “El escándalo de los privilegios que hay en Tierra del Fuego con Nicky Caputo es una vergüenza. Hay que terminar con los elefantes de la Argentina”.

El régimen de beneficios de Tierra del Fuego es motivo de disputa entre Carrió y la UCR desde el viernes, cuando la CC presentó una iniciativa para eliminar la ley que da protección a las fábricas que están allí. El Comité Nacional radical, que preside Gerardo Morales, emitió un comunicado rechazando el proyecto.