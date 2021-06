Cafiero y De Pedro visitaron el local del FdT que fue atacado en Bahía Blanca

El jefe de Gabinete y el ministro del Interior recorrieron el lugar y mostraron su repudio ante el acto violento. "A esto, la democracia argentina le dijo nunca más", sostuvo Cafiero.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y Obras Públicas, Gabriel Katopodis; recorrieron el local partidario “Ateneo Néstor Kirchner” del Frente de Todos ubicado en la ciudad de Bahía Blanca, que fue atacado con material explosivo durante la madrugada del pasado 25 de mayo. Los dirigentes políticos lamentaron lo ocurrido y acusaron a quienes protagonizaron dicho hecho de "odiadores" que no buscan ningún tipo de diálogo.

Frente a esto, Cafiero manifestó: "Es tremendo el impacto de una bomba en un espacio como este, que es un espacio de inclusión, de referencia, de participación, donde vienen vecinas y vecinas". Mientras que remarcó, en un mensaje claro dirigido a la oposición: "Se nota el odio en este hecho. Cuando vos cosechas odio, sembrás odiadores. Los que hicieron esto son odiadores, no son personas que estén buscando un diálogo, una transformación de ideas o un debate franco".

En la misma línea, el jefe de Gabinete de Alberto Fernández repudió fuertemente los hechos: "Estos son los actos a los que la democracia argentina le dijo que no, que basta, que nunca más. A esos discursos de odio, hay que repudiarlos inmediatamente, hay que cortarlos rápidamente. En esto nosotros tenemos que ser implacables. Ahora hay que pedir justicia, que se investigue, que paguen las consecuencias los autores de este lamentable hecho". Y para cerrar, sostuvo: "No solo debemos repudiar el hecho sino llamar a todos a reflexionar. En 2019 en la región teníamos un golpe de Estado en Bolivia, había crisis en el sistema político de varios países de la región, pero la Argentina pudo resolver sus dificultades en paz y en las urnas, y eso ha sido un ejemplo que me parece que no hay que abandonar".

Por otro lado, a la hora de tomar la palabra, el ministro "Wado" de Pedro señaló: "Me parece que la reacción de la sociedad y de los vecinos frente al atentado a este local fue muy buena. Los vecinos y la sociedad le dijeron 'no' a un hecho nefasto, que nada tiene que ver con la convivencia democrática que supimos construir desde el ´83 hasta hoy". Y concluyó: "Nosotros creemos que es buena la discusión política que hay entre los partidos, que está bueno que Cambiemos tenga un proyecto de país, que el Frente de Todos tenga otro, que la izquierda tenga otro. Está bueno discutir y también acordar, cómo pudimos hacerlo en las PASO, en la administración de la pandemia, casi en el 90% de las cosas. Me parece que los argentinos llevamos mucho tiempo de fortalecimiento del sistema democrático y estos hechos, son hechos aislados".

Explosión en un local del FdT: destrozos y violencia política

El hecho ocurrió durante la madrugada del 25 de mayo: el ataque fue con material explosivo que provocó importantes daños en las instalaciones, los comercios y edificios linderos. La sede, ubicada en la calle Berutti 184, también tenía panfletos con amenazas de muerte para los militantes y hasta anuncian "la purga" contra dirigentes políticos. Desde el Frente de Todos pidieron la intervención de la Justicia para que se inicie una investigación.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente y ex candidato a intendente, Federico Susbielles, manifestó que se encontraban conmovidos por lo ocurrido y señaló: "Hay grupos que quieren volver a una época a la cual no queremos volver. Para nosotros es un día difícil. Era un lugar de sueños". Mientras que sentenció: "Más allá de Bahía Blanca, tiene que haber una reflexión de todos aquellos que están inoculando violencias y mensajes destructivos en la Comunidad, tiene que haber responsabilidad política".