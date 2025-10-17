Kicillof respaldó a Itai Hagman: “Siempre dio pelea contra la derecha”

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó su apoyo a Itai Hagman, candidato a diputado nacional de Fuerza Patria por la Ciudad de Buenos Aires. En un evento y delante de todo el público lo reconoció como cabeza de lista en el territorio porteño y lo destacó como un "estudiante brillante" al recordarlo como alumno universitario al tiempo que ponderó que “forma parte de una generación que siempre dio pelea contra la derecha”.

“Hoy nos acompañan varios candidatos”, aseguró el gobernador bonaerense durante la presentación del libro “El país que quieren los dueños” de Alejandro Bercovich, en el Teatro Metro de La Plata. “Pero quiero resaltar a uno, porque se ha venido de allá, de la Capital Federal, que también encabeza nuestra lista de diputados, pero en la Ciudad de Buenos Aires, Itai Hagman”.

El gesto del gobernador siguió: “Es de esos candidatos que aparecen por todos lados, todo el tiempo, no sé cómo hacen”, afirmó el Jefe Provincial, que estuvo acompañado por Jorge Taiana, que lidera la boleta de candidatos de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, y el intendente de La Plata, Julio Alak.

Hagman comentó en sus redes sociales: “La discusión sobre la relación entre el poder económico y la política es uno de los grandes temas de nuestra historia y el presente. Y obviamente uno de los desafíos para tener un futuro con desarrollo, soberanía y justicia social”. Y sumó el candidato: “Gracias por la invitación a la presentación del libro de Bercovich junto a Kicillof a quienes conozco hace casi 20 años”.

Durante el evento, Kicillof destacó la presencia de Hagman y aseguró que “forma parte de una generación, una horneada de economistas que en una facultad tan difícil como la Facultad de Ciencias Económicas, siempre dio pelea contra la derecha”.

Además, Kicillof recordó que Hagman fue su alumno en la Universidad de Buenos Aires. Lo calificó como un “estudiante brillante” y destacó que, al igual que el autor del libro que se presentaba hoy, “mientras estudiaban, mientras dábamos una discusión permanente dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, se dedicaron también a militar políticamente contra la derecha de aquel momento”.

Kicillof cuestionó al poder económico: "Milei no es el dueño del circo, es el empleado"

"Milei no es el dueño del circo, es el empleado", afirmó Kicillof en el marco de la presentación del libro de Bercovich."El país que los dueños quieren es que tienen como presidente a Milei", sostuvo el Jefe Provincial apelando al titulo del libro. En ese sentido, cuestionó que haya sectores de la economía, como el turismo, que son castigados por las políticas del gobierno.

"Damos la cara, los enfrentamos, los defendemos", señaló, al hablar del empresariado, y aclaró: "Si no lo hacen, lo vamos a hacer igual. Estamos defendiendo al pais y la provincia, aunque ellos no lo hagan"

A poco más de una semana de las elecciones legislativas, el gobernador recordó su triunfo ante su antecesora, María Eugenia Vidal, en 2019 y la influencia de la tecnología en la campaña electoral de Cambiemos. "No hubo big data, fue militancia: caminar, recorrer, construir", recordó.

Y acotó: "Ahora Milei ganó con Tik Tok, con X. No es que no las usemos y que esté todo resuelto, pero el 7 de septiembre dimos una muestra de militancia".