Kicillof le exigió a Milei “una estrategia seria y nacional" para combatir el narcotráfico

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, realizó una conferencia de prensa y calificó lo ocurrido con Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez como un “narcofemicidio”. “Nada justifica el nivel de violencia ni de sadismo”, expresó. Además pidió una mesa a nivel nacional “encabezado por el presidente de la Nación”.

“Le pido al Presidente que convoque urgentemente a los gobernadores y podamos tener una mesa de trabajo que sea nacional, porque el narcotráfico afecta a todo el territorio”, dijo Kicillof y agregó que “no hay que hacer campaña con esto, ni marketing con esto, entiendo que la Ministra es también candidata pero no me importa. Pedimos por enésima vez que se articule un trabajo a nivel nacional que tiene que estar encabezado por el Presidente de la Nación”.

En ese sentido, explicó que el narcotráfico atraviesa fronteras y llega en el conubrano y a Capital Federal, luego de haber recorrido 2 mil kilómetros, ya no se produce en la Argentina. “Es un hecho federal por su naturaleza e internacional por su desarrollo. Por lo tanto es absurdo que se va a poder resolver de un lado o del otro de la General Paz, o sin el trabajo conjunto con la justicia federal y las fuerzas federales”, dijo. En ese sentido, remarcó que es necesaria “una estrategia seria y nacional para el combate en el narcotráfico”.

Las últimas novedades del caso

En la conferencia de prensa en Casa de Gobierno, también estaba presente el ministro de Seguridad provincial Javier Alonso quien contó las últimas novedades de la investigación y detalló que los imputados “no tenían antecedentes en provincia de Buenos Aires”. “Son una estructura joven, (Patricia) Bullrich misma dijo que no estaban en el radar. Es una banda que se hacían llamar ‘la nueva generación’ y todo era una puesta en escena para instalarse frente a sus adversarios”, agregó.

Además, remarcó que “falta determinar quiénes fueron las personas que cometieron el homicidio”, y adelantó que “pronto vamos a terminar de juntar la evidencia”. Respecto del video que fue transmitido en un vivo de Instagram, y en el que se verían las torturas a las mujeres que terminaron en su muerte, Alonso afirmó que “4 personas confirmaron haber visto el video”, y que muy probablemente “haya quedado una copia grabada” del mismo.

Sobre el resto de la banda que aún resta arrestar, el titular de Seguridad indicó que “se les están cerrando las puertas de otros líderes”, y que “están saltando de casa en casa”. “Se han acercado muchas personas para brindar información: sepan todos aquellos que puedan aportar más datos que van a contar con toda la seguridad que necesitan”, cerró.