Massa dijo que la Justicia "está en deuda" por el atentado a Cristina Kirchner

El ministro de Economía señaló que, "en cualquier lugar del mundo", el intento de magnicidio a la Vicepresidenta "hubiese sido un tema de Estado de todas las fuerzas públicas".

El ministro de Economía y precandidato presidencial para las elecciones 2023, Sergio Massa, se refirió a la falta de avance en la investigación del intento de magnicidio que la vicepresidenta Cristina Kirchner sufrió en la puerta de su casa el 1 de septiembre de 2022 y apuntó contra la Justicia, sector que consideró que "está en deuda".

"Vivió una situación que en la Argentina se quiso ningunear pero en cualquier lugar del mundo hubiese sido un tema de Estado de todas las fuerzas políticas, como fue el intento de magnicidio. En ese sentido, la Justicia argentina está en deuda porque la investigación no se profundizó, no avanzó ni se miró de dónde salían los recursos de estos grupos que llevaban adelante estas situaciones", advirtió el ex presidente de la Cámara de Diputados.

En diálogo con Crónica, Massa destacó que tiene una relación de "profundo respeto" con la Vicepresidenta. "A lo largo del tiempo ha demostrado una enorme capacidad de liderazgo y tengo una relación de mucho respeto personal", afirmó el precandidato a menos de dos semanas de las PASO de Unión por la Patria, en las que se medirá con Juan Grabois.

Por otra parte, habló de su rol en el Ministerio de Economía y dio su visión sobre cómo estaba la cartera cuando asumió. "Hace 11 meses me hice cargo de un problema enorme. Hablaban de hiperinflación, de corrida, de corralito, de asamblea legislativa y de caída del gobierno. Me tocó llevar adelante la tarea de estabilizar la situación económica de la Argentina para estabilizar la situación política", declaró.

"Creo que sobre llovido, mojado. Nosotros veníamos ordenando la macroeconomía, vino la peor sequía de la historia y nos quitó la capacidad de estabilización de los dólares financieros para garantizar esa estabilidad que veníamos construyendo lentamente a partir de enero. Eso por ahí no se puso mucho sobre la mesa, porque hay medios a los que no les interesaba contar que Argentina pasó de tener 108.000 millones de dólares de exportaciones proyectadas para este año a tener 21.000 millones de dólares menos", expresó Massa.

"Esto no es, como dicen, pegándole un guadañazo a la gente, sacándole los medicamentos, sacándole la beca a los pibes, por el dolor y el daño que genera todo eso", expresó el ministro de Economía y añadió: "Para nosotros, este país que ha generado premio Nobel, campeones del mundo, que tiene los mejores recursos en términos de la mirada internacional, lo que necesita es tener su propio proyecto de desarrollo. Por eso llamamos a defender a la Patria".