La fake news de Amalia Granata que puso en peligro a un militante peronista

La diputada de Santa Fe señaló a un joven como el autor del atentado a Cristina. La noticia falsa se viralizó y ahora el militante recibe amenazas y agresiones.

Amalia Granata volvió a protagonizar un episodio grave tras el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Luego de pedir la liberación del detenido, la diputada señaló a un joven militante peronista como el autor del delito y ahora este recibe amenazas y agresiones.

"Hace horas un demente gatilló dos veces en la cara de la máxima líder política de la Argentina y hoy vemos como una diputada Amalia Granata intenta sembrar mas odio con noticas falsas. Estuvimos a nada de una guerra civil. Háganse cargo", denunció Joaquín Labarta, un dirigente de Peronismo Militante. La diputada provincial acusó a un integrante de esa organización de ser el "sicario".

El dirigente se solidarizo con el militante y sostuvo que "ni un simio lobotomizado puede encontrar algún parecido entre nuestro compañero y quien intentó asesinar a Cristina". Y agregó: "Pero esto es la muestra del odio trabajado desde los trolls opositores garpados con sueldos estatales".

"Todo nuestro apoyo desde el Peronismo Militante a nuestro compañero que está siendo víctima de esta mentira que necesitan los odiadores que nos llevaron a esto. BASTA DE ODIO. Las FAKE NEWS generan odio. En manos de Diputados deben ser castigadas x la justicia", completó.

En este marco, el joven acusado por Granata también se expresó a través de sus redes sociales y contó que tiene "más de 3400 notificaciones porque algunos trolls de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Larreta y compañia que están usando imágenes mías para decir que soy 'el brasilero'.

"No solo son gorilas, sino que no usan ni media neurona y no tengo ni un parecido", expresó indignado.

Previamente, Granata también pidió la libertad de Fernando André Sabag Montiel, detenido por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Lo hizo luego de que el PJ exijiera su expulsión de la Cámara baja de Santa Fe por haber tratado al ataque contra la vicepresidenta de una “pantomima” para que la exmandataria “suba en las encuestas”.

“¡Suelten al perejil!”, lanzó Granata en Twitter. “Saben que es odio: robarse la plata del pueblo y someter a la gente a la pobreza, la inseguridad, la inflación, falta de salud, desocupación, ¡eso sí que es violento!”, continuó tuiteando la diputada provincial.