La abogada de Carrizo pidió: "No pierdan tiempo en buscar nexos donde no los hay"

La representante del presunto líder de "la banda de los copitos", que fue despedida de su rol como asesora de una diputada del PRO, reconoció haber desempeñado ese trabajo y con Gastón Marano, el otro abogado del acusado. Además añadió que en su rol de periodista nunca usó "la mentira y el engaño para engordar una noticia".

La abogada y periodista Brenda Salvo realizó este miércoles su descargo, luego de haber sido despedida de la Cámara de Diputados por representar legalmente a Gabriel Carrizo, presunto líder de "La banda de los copitos", acusados de haber realizado el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A través de su cuenta de Instagram contó que "durante 20 años de ejercicio periodístico" intentó "comunicar con la verdad, dar hechos objetivos y concretos", y agregó que aprendió a "decir 'no sé, no tengo ese dato, no me consta'" y a no "usar la mentira y el engaño para ENGORDAR una noticia".

"Como fui periodista y amante del derecho, decidí oficializar mi relación con este último. Y dejar atrás a los medios", relató Salvo. En ese marco, aclaró: "Sí, soy asesora de una diputada por PRO. Sí, fui asesora de un diputado del PRO. Sí, fui asesora y realicé prensa para varios referentes del oficialismo. También fui prensa de artistas a mis 20. Ah: me olvidaba: también lo fui de Movimientos sociales".

También afirmó que tiene "la suerte" de trabajar con de hacerlo con Gastón Marano, principal defensor de Carrizo, también cuestionado por sus vínculos con la política. La publicación de Instagram adjunta un video del letrado en el canal La Nación +, en el que solicitó no prestarse a una "caza de brujas", respecto a las tareas de asesoramientos de los abogados.

Salva finalizó su posteo, pidiéndole a sus "queridos y queridas ex colegas" que "investiguen dónde tienen que investigar, no pierdan su valioso tiempo en buscar nexos dónde no los hay". También reclamó que "no inventen estupideces" ya que "son responsables de formar la opinión pública". Y cerró:"Y dicho sea de paso, todo lo que se pueda decir sobre la causa, estaré a disposición. Pero por favor: pavadas, no".

El despido de Salva de Diputados

"Comunico que ante los hechos de público conocimiento, quiero manifestar mi decisión indeclinable de desafectar a la Dra. Brenda Salva de mi despacho en la Cámara de Diputados de la Nación. Salva llegó al equipo de trabajo como asesor externo en mayo del 2022 para realizar asesoramiento en temas de discapacidad, continuando su profesión libremente en el ámbito privado", informó la diputada nacional del PRO por San Luis Karina Bachey. La legisladora, horas antes, la había ratificado en su cargo.

El viernes 16 de septiembre, Carrizo, señalado el líder de “la banda de los copitos”, se convirtió en el cuarto detenido en el marco de investigación de la causa. El joven declaró en Comodoro Py ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. Dijo que a Fernando Sabag Montiel y a Brenda Uliarte los conoció hace tres meses y, a pesar de que intentó despegarse del intento de asesinato a la Vicepresidenta, la magistrada rechazó el pedido de excarcelación que hizo la defensa del detenido, a cargo de Gastón Marano.

En su resolución, la jueza Capuchetti justificó su decisión y afirmó que Carrizo podría entorpecer o frustrar la investigación en caso de ser liberado. Además sostuvo que va a solicitar apoyo psicológico para el detenido y a extremar los recaudos para salvaguardar su integridad física.

En su celular se encontraron mensajes que lo vinculan con el atentado a la vicepresidenta: "Estamos pensando en matar al jefe de La Cámpora esta vez", dice un mensaje de Carrizo enviado dos horas después del ataque. El contenido de su celular también confirmó su participación en el diseño del atentado a Fernández de Kirchner y que le proveyó un arma adicional a Fernando Sabag Montiel, que finalmente no fue usada.