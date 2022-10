El abogado de Morel afirmó que el líder de Revolución Federal "tercerizó" la fabricación de los muebles

El abogado del recientemente detenido afirmó que los muebles "no los hizo Morel". La contratación del grupo Caputo para un emprendimiento en Vaca Muerta, es sospechada de ser el presunto financiamiento del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Nilo Medina, abogado del líder del grupo de odio Revolución Federal Jonathan Morel, afirmó que el líder de Revolución Federal "tercerizó" la elaboración de los muebles que le encargaron la familia Caputo para un emprendimiento en Vaca Muerta, contratación que se sospecha financió el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Los muebles se hicieron y se llevaron desde otra carpintería. No los hizo Morel, era inviable que los hiciera. Hay que decir las cosas como son. Eso no significa que el negocio haya sido ilícito", declaró Medinaen en diálogo con El Destape Radio.

"Los trabajos en su gran mayoría fueron tercerizados, trabajando con otras empresas", explicó el letrado, agregando que "no necesariamente los tiene que hacer Morel". Según sostuvo, su representado "tercerizó la contratación" y que "con sus manos, no hizo los muebles". Y agregó: "Hizo el negocio, es más agradable decirlo así".

Consultado sobre si existen los remitos y fotos de los muebles que fueron enviados a Vaca Muerta, el abogado señaló que "en la cadena de elaboración y producción existe", pero agregó que "lo que tienen que hacer es demostrar que ese negocio fue un montaje con la finalidad de financiar un acto terrorista. Esas pruebas no las van a encontrar, porque no existen, no se pueden inventar". Sobre si Morel conocía a Rossana Pía Caputo, señalada como quien contrató la carpintería del ahora detenido, el abogado respondió que "a lo mejor conocía" a élla, ya que los "Caputo son varios".

Respecto a por qué una megaempresa como la de los Caputo contrataría a una carpintería, que ni siquiera podía facturar los trabajos, el abogado respondió que "seguramente es una empresa que apostó a jóvenes que habían montado a un emprendimiento hace poco tiempo". Y siguió: "Como sucede en la realidad cuando se tercerizan los trabajos. Si bien tenían ciertas herramientas para la gestión, no tenían las herramientas para terminar el trabajo. Los trabajos se pueden tercerizar, asociar y eso es lícito".

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo hoy a Morel, el cofundador de Revolución Federal. El sospechoso recibió cerca de 7 millones de pesos por parte de dos fideicomisos pertenecientes a la firma Caputo Hermanos, propiedad de los hermanos de Luis “Toto” Caputo, el ex secretario de Finanzas de Mauricio Macri y primo de Nicolás, el mejor amigo del ex presidente. También fueron aprehendidos hoy Leonardo Sosa, el miembro de Nación de Despojados Gastón Guerra y Sabrina Basile, hija del ex técnico de la Selección Argentina Alfio "Coco Basile".

Medina señaló que su defendido "por ahora está incomunicado como el resto de los detenidos" y adelantó que todavía le tienen que tomar declaración indagatoria. De todas formas aclaró que aún no saben si va a declarar. "Hasta en tanto no se puedan ver los expedientes y analizar cuál sería la mejor recomendación, no lo podría decir", añadió.

Consultado sobre los dichos de Morel de matar a la Vicepresidenta, al diputado nacional Máximo Kirchner o al presidente Alberto Fernández, el abogado afirmó que desconoce "si las expresiones fueron así" y las supeditó a "un contexto de descontento e ira ante la falta de representación política que existe en la Argentina y la crisis que hay". Y cerró: "No justifica matar, pero esas expresiones hay que entenderlas en un contexto de crisis política y moral. Los políticos nos dicen que tenemos que hacer ciertas cosas, pero hacen otras".