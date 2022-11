Cristina Kirchner arremetió contra la Justicia con un video sobre su atentado: “Me quieren presa o muerta”

La Vicepresidenta anunció que recusará a la jueza federal María Eugenia Capuchetti por irregularidades en la causa por el atentado en su contra. Repudió la decisión de no llamar a declarar al diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió un video esta mañana para anunciar que recusará a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que instruye en la causa que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre. En el mismo, se aseguró que el partido judicial quiere a Cristina "presa o muerta". Se trata de un detallado resumen sobre las irregularidades en la investigación del atentado en su contra, que tiene como principales acusados a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, entre otros integrantes de la denominada "Banda de los Copitos".

"Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti", señaló Cristina Kirchner en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, acompañado por un material audiovisual de más de tres minutos en el que se repudia la decisión de Capuchetti de no llamar a declarar a Gerardo Milman, diputado de Juntos por el Cambio que, según un testigo de la causa, reconoció que sabía que iban a atacar a la ex mandataria.

En el video se denunció que "cuando aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque" que sufrió la vicepresidenta, "la jueza Capuchetti paralizó y boicoteó la investigación". "Es evidente que el partido judicial no quiere a Cristina como víctima; la quiere presa o muerta", se advirtió en el mismo.

Quién es Gerardo Milman y por qué piden investigarlo

El diputado de Juntos por el Cambio y viceministro de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, Gerardo Milman es investigado en la causa a raíz de la declaración de un testigo que dijo haberlo escuchado hablar de lo que iba a ocurrir el 1 de septiembre frente a dos empleadas suyas, en una mesa de la confitería "Casablanca", cercana al Congreso Nacional, días antes del atentado.

"Cuando la maten, yo estoy camino a la Costa", habría dicho Milman el 30 de agosto en el bar, según declaró el testigo, asesor de un diputado del Frente de Todos (FdT). Milman presentó un escrito en la causa en la que negó haber pronunciado la frase que se le atribuyó y denunció por falso testimonio al testigo. Sin embargo mantuvo un silencio total en sus redes sociales desde que se conoció la declaración del testigo y no fue a medios de comunicación.

Las afirmaciones del testigo se "constataron judicialmente" y las dos asesoras que acompañaban al legislador "primero negaron la reunión y su presencia en Casablanca" al momento de declarar "hasta que les mostraron las imágenes entrando y saliendo del bar". "Pese a que iniciaron su declaración bajo juramento mintiendo, la jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando. Milman todavía no fue citado a declarar en la causa", se denunció en el video publicado este jueves por Cristina Kirchner.

También se recordó que el viceministro de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich presentó el 18 de agosto "un proyecto de declaración alertando que un iluminado podía realizar un posible ataque a la figura de Cristina". "Uno de los cofirmantes fue (el diputado del PRO) Francisco Sánchez quien días antes había pedido pena de muerte a Cristina", apuntó. En el video también se señaló que el proyecto presentado "finaliza con una sugestiva y antidemocrática frase: 'Sin Cristina hay peronismo. Sin peronismo, sigue habiendo Argentina'".