La defensa de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel, quien gatilló sobre su cabeza aquél 1 de septiembre de 2022, y para Brenda Uliarte, una de las presuntas organizadoras del fallido magnicidio. La querella dejó afuera del pedido a Nicolás Gabriel Carrizo, apuntado de ser el jefe de "la banda de los Copitos" que actuó en la logística del hecho.

Uno de los abogados de la exmandataria, Marcos Ladazabal, elevó este pedido ante el tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 en la causa en la que se investiga su intento de asesinato. Sabag Montiel y Uliarte fueron señalados como “coautores” del delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

Noticia en desarrollo...