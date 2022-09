Atentado a CFK: El PJ repudió el editorial de La Nación que pone en duda el atentado a Cristina

El Partido Justicialista nacional y su órgano en la provincia de Buenos Aires se sumaron al rechazo de varios dirigentes del FDT a la editoral que publicó este martes el diario opositor.

El Partido Justicialista nacional y su órgano en la provincia de Buenos Aires repudiaron el editorial del diario La Nación de este martes que pone en duda el atentado que sufrió la vicepresidenta, Cristina Kirchner, a inicio de mes. Así, el órgano partidario se plegó a las declaraciones que hicieron varios referentes del Frente de Todos en el mismo sentido.

"Desde el Partido Justicialista Nacional expresamos nuestro más enérgico repudio al editorial publicado hoy en el diario La Nación, en el cual se pone en duda el intento de magnicidio cometido contra la vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner", afirma el comunicado que difundió el PJ nacional.

En su editorial de este martes, La Nación puso en duda la veracidad y, al mismo tiempo, subestimó el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta, asegurando que podría tratarse de un autoatentado generado por el kirchnerismo con la intención de "victimizarse".

A casi cuatro semanas del ataque a la exmandataria, que tiene como acusados a Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel, Nicolás Carrizo y Agustina Díaz, La Nación afirmó que hay demasiadas "dudas" y "sospechas" en la causa judicial.

En este marco, el comunicado del PJ nacional agregó que "la gravedad de los acontecimientos ocurridos el 1 de septiembre significan una ruptura del pacto democrático vigente de 1983 a la fecha. Por eso, desde el peronismo, que siempre fue constructor de democracia, llamamos a todos los sectores políticos, sociales, económicos y mediáticos a actuar con absoluta responsabilidad y a cesar con la difusión de discursos que fomentan el odio y generan condiciones para el avance de la violencia".

Luego, el partido relacionó el atentado fallido con otros crímenes y hechos represivos sufridos por el peronismo en su historia: "Lamentablemente, estas actitudes ya no nos sorprenden. Desde 1955 a esta parte tenemos una larga serie de antecedentes de persecución contra los y las integrantes del movimiento nacional justicialista. Sin embargo, estos embates no van a impedir que sigamos defendiendo los intereses populares".

"Reiteramos nuestro reclamo para que se lleve adelante una investigación judicial rigurosa, que con celeridad determine las responsabilidades materiales e intelectuales del atentado y que condene a los culpables", pidió el PJ para cerrar.

El repudio del PJ bonaerense

En tanto, el PJ de la provincia de Buenos Aires también repudió el atentado y señaló que probablemente su autor es Julio Saguier, principal accionista del Grupo La Nación. "El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires repudia la editorial publicada en el día de hoy por el diario La Nación, de autoría probable de Julio Saguier", afirmó la institución comandada por Máximo Kirchner.

"La acusación contra una víctima no es una novedad para este diario. No en vano fue uno de los encargados de ocultar operaciones de represión ilegal a través de supuestos 'enfrentamientos' durante la última dictadura cívico-militar, denunció además.

El PJ bonaerense agregó que el hecho de que "la postura de un medio de comunicación no sea novedosa no significa que no sea grave para nuestra democracia". "Falsear los hechos para sacar una ventaja política y contribuir a un clima de enfrentamiento, en cambio, debe ser repudiado por todos los que compartimos los valores democráticos", expresó el órgano partidario local.

El comunicado completo del PJ de la provincia de Buenos Aires en repudio del atentado a Cristina Kirchner es el siguiente: