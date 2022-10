Atentado a CFK: El motivo por el que Máximo Kirchner rechazó usar chaleco antibalas

El diputado nacional remarcó que si le llega a pasar algo "que sea en esos lugares haciendo algo". Sostuvo que desde el gobierno de Macri no tiene custodia.

El diputado nacional del Frente de Todos y dirigente de La Cámpora, Máximo Kirchner, contó que rechazó usar chaleco antibalas durante el último acto de la CGT y tras el atentado a su madre, Cristina Kirchner, y remarcó que "no podemos resignar la manera de hacer política en Argentina". Sostuvo que usarlo habla de que no estamos funcionando bien como sociedad.

"Si vos tenés que subir a un acto con chaleco antibalas es que no estamos funcionando bien como sociedad a la hora de la práctica política al menos. La rechacé no por valiente ni nada sino por condiciones propias", remarcó Máximo en diálogo con Roberto Navarro en el debut de #ElDestapeSinfin.

El diputado nacional reveló que no tenia custodio desde 2017 y 2018 cuando Patricia Bullrich comenzó a reducirla a su familia y sus hijos. "Después no la quise a partir de 2019 (en el inicio del gobierno de Alberto Fernández), me encontraba cómodo", agregó.

"No podemos resignar la manera de hacer política en la Argentina. No es el país en el que uno quiere vivir y de última si te va a pasar algo que te pase en esos lugares haciendo algo. Sería malísimo para uno, y para todos. Si vos tenés que subir a un acto con chaleco antibalas es que no esamos funcionando bien como sociedad a la hora de la práctica política al menos. La rechacé no por valiente ni nada sino por condiciones propias", completó.

Máximo Kirchner defendió a Massa: "Está administrando consecuencias"

El diputado Máximo Kirchner respaldó al ministro de Economía, Sergio Massa. "Está administrando consecuencias", dijo en el debut de #ElDestapeSinFin, en una entrevista con Roberto Navarro. "Sergio Massa está administrando las consecuencias de la gestión económica anterior. Tiene un conocimiento enormemente superior del Estado al de Martín Guzmán", expresó hoy Máximo Kirchner.