Atentado a CFK: el celular de Milman y su asesora fue manipulado en la ONG de Bullrich

Lo declaró Ivana Bohdziewicz, ex asesora de Milman, en la causa por el atentado a CFK y a la que tuvo acceso El Destape. Afirmó que lo hizo un perito en un Instituto que preside la precandidata presidencial del PRO.

Ivana Bohdziewicz, ex asesora de Gerardo Milman que a su vez era la mano derecha de la candidata presidencial Patricia Bullrich, abrió una caja de pandora en la causa donde (no) se investiga el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. En una declaración testimonial, bajo juramento de decir verdad, dijo textual:

“ Milman le dijo (a otra asesora) que había hablado con Patricia y que nos iba a poner un perito para ver la información que tenían los celulares porque era probable que se filtrara nuestra información. No para borrar algo puntualmente. De ahí nos fuimos a Av. De Mayo 953, 3er. Piso, oficina Patricia Bullrich, si no me equivoco, llegamos ahí, no había nadie, solo estaba Milman con el perito (…) le di mi teléfono y estuvo analizándolo y decide borrar todo ”.

y que nos iba a poner un perito para ver la información que tenían los celulares porque era probable que se filtrara nuestra información. No para borrar algo puntualmente. De ahí nos fuimos a Av. De Mayo 953, 3er. Piso, oficina Patricia Bullrich, si no me equivoco, llegamos ahí, no había nadie, solo estaba Milman con el perito (…) ”. Cuando le preguntaron si en las oficinas de Bullrich manipularon otro celular contestó: “Sí, el de Milman, pero no se qué hicieron”.

Bohdziewicz es una de las asesoras que estuvo con Milman el 30 de agosto de 2022 cuando un testigo lo escuchó decir “Cuando la maten yo voy a estar en la Costa”. Fue 48 horas antes del atentado contra CFK. Citada a declarar, Bohdziewicz primero dijo que no estuvo en el bar, luego lo reconoció y finalmente afirmó que había borrado el contenido de su celular. Pero ahora, en una declaración cuya existencia reveló el domingo Página/12, dio un dato clave: que no fue ella sino un perito el que se ocupó de eliminar información que podría ser clave para la investigación de la causa. Y la dirección que dio, tal como consta en la declaración completa a la que accedió El Destape, es exactamente la del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad que preside Bullrich y donde Milman era parte de la comisión directiva hasta diciembre pasado.

La jueza María Eugenia Capuchetti, que aún investiga el atentado contra CFK como un hecho de inseguridad común en el barrio de Recoleta, tendrá mucho que explicar. En principio, porque no secuestró los celulares de Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco (otra asesora de Milman) cuando declararon y le mintieron en la cara, ya que afirmaron que no habían estado en el bar Casablanca con el diputado. Eso fue a finales de octubre. Según declaró Bohdziewicz, esta maniobra para borrar su celular en la oficina de Bullrich fue en noviembre, mientras los abogados de CFK insistían con el secuestro de los celulares.

Capuchetti también deberá explicar porqué nunca citó a Milman ni secuestró su celular, que ahora su ex asesora dice que también fue manipulado en las oficinas de la precandidata del PRO. Aún si el contenido del celular de Bohdziewicz no fuera relevante, su testimonio aportó que también se manipuló el celular de Milman, ex brazo derecho y jefe de campaña de Bullrich. ¿No van a investigar esa línea?

Esta nueva declaración, a la que accedió El Destape, expone que se manipularon los celulares de todos los involucrados en este tramo de la causa que la jueza Capuchetti se negó a impulsar. Son 3:

El celular de Milman, que nunca fue secuestrado y ahora su ex asesora Bohdziewicz dice que fue manipulado El celular de Bohdziewicz, que ella primero dijo que borró por recomendación y ahora cambió y aseguró que lo borró un perito en las oficinas de la ONG que preside Bullrich El celular de Gómez Mónaco, otra asesora de Milman, que según Bohdziewicz tenía otra línea sin registrar y que en esa misma reunión en la ONG de Bullrich resolvieron que desapareciera, que se comprara un aparato nuevo y entregara ese

¿Sabía Bullrich que Milman usó las instalaciones del instituto que preside para esta operación? La ex asesora de Milman dijo que el perito lo aportó Bullrich. El Destape se comunicó con el equipo de Bullrich para consultarle sobre el tema. Negaron todo, dijeron que son manotazos de ahogado y aventuraron que alguien indujo a la ex asesora de Milman a decir esto. La propia Bullrich publicó un tuit donde escribió: “Ya no saben que inventar frente al total y absoluto fracaso de su patético cogobierno. Conmigo, El 10 de diciembre el kirchnerismo se acaba”. Notable elección de frase para desentenderse de un atentado contra la líder del kirchnerismo.

Bohdziewicz no declaró ante el fiscal Carlos Rívolo, que maneja el caso junto a la jueza Capuchetti. Rívolo estaba de licencia y lo reemplazaba la fiscala Alejandra Mángano, que le tomó la declaración. Pese a que les avisaron con poca antelación, estuvo presente uno de los abogados de CFK, Marcos Aldazábal. Ahora el caso ya lo tienen de nuevo Rívolo-Capuchetti.

En esta nueva declaración Bohdziewicz contó con detalle que su compañera de trabajo Gómez Mónaco tenía “dos líneas, una que no está a su nombre”, y que la citó para transmitirle que “Milman le dijo que había hablado con Patricia y que nos iba a poner un perito para ver la información que tenían los celulares porque era probable que se filtrara nuestra información”. Bohdziewicz declaró que se sintió presionada por Gómez Mónaco. Recordó que se fueron a las oficinas del Instituto que preside Bullrich y donde Milman era por entonces parte de la Comisión Directiva. “Solo estaba Milman con el perito, cuyo nombre no recuerdo, pero era morocho, grandote, de unos 60 años aproximadamente, vestido de civil, no recuerdo si estaba con bastón. No había nada más”, dijo Bohdziewicz. Contó que estuvieron ahí varias horas hasta que borraron los celulares.

La ex asesora de Milman contó el diputado le informó que unos abogados (los de CFK) habían pedido el secuestro de sus celulares. “En ese mismo momento le di mi teléfono y estuvo analizándolo y decide borrar todo. Yo preocupada por mi vida personal, en ese momento los medios estaban bastante activos, entonces deciden borrar todo y yo accedí. Tampoco creí que iba a ser tan grave y me iba a perjudicar hacerlo”, declaró.

“En esa reunión el perito manipuló mi teléfono para borrar mi información personal. Mi preocupación era que no se filtren mis fotos. Ahí el perito me dice que se pueden filtrar cosas. No es que él quería borrar algo, fue por mi temor a que se filtren mis fotos. Yo le dije que se hiciera lo que se tuviera que hacer para que no se filtrara mi información personal”, aseguró Bohdziewicz. Esa es su coartada: que temía la filtración de fotos personales. Es posible, pero aún así no se explica porque borrar todo el celular.

Según la declaración, contó que en esa misma reunión en las oficinas de Bullrich decidieron que la otra secretaria, Gómez Mónaco, comprara un nuevo celular y entregara ese a la Justicia. O sea, planificaron como obstruir la investigación. “Con respecto al otro celular que no estaba a su nombre, decidieron no hacer nada, hacer como si no existiera”, contó Bodhziewicz.

Otro dato que conecta a la asesora de Milman con Bullrich es, según contó, que a principio de año, cuando aparecieron algunos de sus chats en medios de comunicación, le recomendaron hablar con Julián Curi. Es el abogado de Bullrich.

En su declaración, Bohdziewicz también acerca del proyecto de resolución donde Milman vaticinaba un atentado a CFK. “Fue el atentado, y cuando pasa esto me acuerdo que Jerry (Milman) nos dice en un grupo que busquemos el proyecto de-tal día -no recuerdo la fecha- y que lo leyéramos, como canchereando, como que veía el futuro”, dijo.

En su relato Bohdziewicz dijo que se reunió con Gómez Mónaco en un local de Tienda de Café sobre avenida Scalabrini Ortiz, a dos cuadras de Santa Fé. Efectivamente hay un local, aunque a 3 cuadras. Es cerca de donde vive Bullrich. ¿Coincidencia? “Nos juntamos y me empieza a preocupar diciéndome que los medios, todo lo que era la parte mediática estaba avanzando, me transmite preocupación y me comenta que había hablado con Jerry, que para ese momento estaba desaparecido, y Carolina decía que se ponga las pilas que nos dé un respaldo que con el Mundial no se calmaba nada, y me comenta que Milman le dijo que había hablado con Patricia y que nos iba a poner un perito para ver la información que tenían los celulares porque era probable que se filltrara nuestra información”, detalló.

La “parte mediática” a la que se refieren fue la difusión de algunos mensajes de su celular donde se leía “borren todo”. Bohdziewicz dijo que estaba relacionado a la logística del viaje a Pinamar y a un enojo de Milman donde despidió “de palabra” a todas sus asesoras. Es la misma información que manejaban los investigadores: que esos mensajes puntuales no están relacionados con el atentado. La pregunta es porqué borraron todo el celular de la asesora de Milman si no había nada comprometedor. Según ella por miedo a que se filtren sus fotos. ¿Solo eso? ¿Porqué manipular el celular de Milman y ocultar el segundo celular de Gómez Mónaco?